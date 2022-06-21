Лето с ГДМ: интересно, полезно, весело!

Волонтёры ГДМ в городе

Волонтеры ГДМ постоянно принимают самое активное участие в жизни Гатчины. Без них не обходится ни один масштабный городской праздник или акция.

В первый же день лета, в День защиты детей, в Гатчине стартовал традиционный летний игровой проект ГДМ «Дружинушка». На протяжении всех летних месяцев волонтеры будут приходить во дворы и играть с детьми. Игровая программа рассчитана на детей от 5 лет и подростков.

4 июня волонтеры ГДМ приняли участие в Пушкинском празднике, который проходил на территории Приоратского парка. Они встречали и сопровождали делегации из разных поселений, координировали гостей и выступающих по площадке мероприятия, связывали их со звукооператором и организаторами мероприятия, консультировали по всем интересующим вопросам и делали все, чтобы атмосфера фестиваля была теплой и уютной

12 июня, в День России, волонтеры ГДМ провели на улице Соборной игру по станциям «Россия - Родина моя» для жителей и гостей Гатчины. Участие в квесте приняли семейные команды, которые смогли проверить свои знания по истории культуры Гатчины и всей России.

И, конечно, 22 июня именно волонтеры ГДМ были самыми активными участниками всех патриотических акций в Гатчине.

Трудовые бригады

Июньская трудовая смена в подростковых бригадах Гатчинского Дворца молодежи - в самом разгаре. С понедельника по пятницу ребята выходят на улицы Гатчины, чтобы помочь городу стать чище и красивее.

Каждый трудовой день очередной смены по уже давно сложившейся традиции начинается с построения и переклички во дворе Дворца молодежи. Кстати, в этом году этот сквер буквально преобразился и похорошел благодаря разросшейся сирени. Как рассказала директор ГДМ Виктория Чернова, после высадки во время благоустройства сквера молодые сиреневые кустики никак не хотели приживаться и чахли, и только совместными усилиями сотрудников и волонтеров ГДМ их удалось сохранить.

Еще одна хорошая традиция трудовых бригад - перед началом работ ребята обязательно делают утреннюю зарядку, набираясь сил и энергии на целый день вперед. Затем расходятся по бригадам, для каждой из которых определен фронт работ на день. Назначения могут быть самыми разными — например, работа в городе по заявкам городских хозяйственных служб, уборка спортивных объектов, мусора на городских улицах, гатчинских парков, озеленение дворов.

Как говорит Виктория Чернова, всего за год в ГДМ трудоустраивается 338 подростков. Летом ребята работают в две смены — утреннюю и вечернюю. Так, например, в июне утром, с 10 до 14 часов, работают 60 подростков. В вечернее время, с 15 до 17 часов - 38 ребят.

В 2022 году у бойцов трудовых бригад заметно подросла заработная плата. Теперь за месяц работы они получают полный МРОТ — без малого 16 тысяч рублей. Финансирование зарплаты идет из нескольких источников. Часть этих денег выплачивается из городского и районного бюджетов, часть – Гатчинским Центром занятости, часть — за счет грантов комитета по труду Ленинградской области.

Как напомнила Виктория Чернова, к августу во Дворце молодежи по традиции будет сформирован губернаторский молодежный отряд. По сути, это такие же трудовые бригады, но с обязательным досугом после работы. После обычного трудового дня бойцы губернаторского отряда обедают, а потом, до шести часов вечера участвуют в различных культурно-образовательных программах и экскурсиях.

Набор в губернаторский отряд будет закрытым: в него войдут волонтеры ГДМ, зарекомендовавшие себя в течение года, и подростки, направленные комиссией по делам несовершеннолетних или органами опеки.

- Трудовые молодежные бригады нужны всем — городу, самим подросткам и их родителям, - считает Виктория Чернова. - Мы стараемся делать все, чтобы с нами было комфортно и ребятам, и родителям. А подросткам мы хотели бы сказать, что работа в трудовых бригадах — это не просто развлечение: это настоящий труд. Сейчас они — такие же работники, как и их родители, и такой же должна быть ежедневная ответственность за свои обязанности.

Как попасть в трудовые бригады

Как рассказала Виктория Чернова, трудовые бригады на июль были набраны еще в начале июня. Запись на подачу заявления и документов на август начнется 4 июля. Всего на август запланировано 20 рабочих мест для вечерней трудовой смены, которая будет проходить с 15 до 17 часов.

Важный момент: запись на август будет вестись в электронном виде, чтобы людям не приходилось подолгу стоять в очереди.

Перед подачей заявления необходимо собрать пакет документов, а затем записаться на их подачу. В назначенное время нужно будет прийти в ГДМ (ул. Достоевского, д.2, каб.1) уже с полным пакетом документов.

- Мы стараемся идти навстречу всем, потому что на самом деле хотим трудоустроить каждого ребенка, - говорит Виктория Чернова. - Приходится проделывать огромную работу и с документами, и с людьми. Очень хочется обратиться к жителям Гатчины: прежде чем задавать вопросы или звонить, ознакомьтесь, пожалуйста, с подробной информацией, которая есть на наших сайтах.

Всю необходимую информацию о работе трудовых бригад и о правилах приема можно найти в группе Гатчинского Дворца молодежи ВКонтакте (https://vk.com/topic-74502428_47674357) или на сайте ГДМ.

Летние тематические курсы

Помимо трудовых бригад Дворец молодежи предоставляет подросткам и другие возможности для полезного досуга. В течение июня и июля в ГДМ ежедневно проходят тематические курсы, куда может записаться каждый. Каждый тематический курс тщательно продуман специалистами ГДМ для того, чтобы ребята проводили время насыщенно и с пользой,

С 14 по 24 июня в ГДМ проходит летний тематический профориентационный курс «Вектор роста. Ребята участвуют в полезных мастер-классах, где совершенствуют навыки общения, узнают о новых современных профессиях, знакомятся с полезной информацией для поступления в вузы и построения карьеры, принимают участие в интересных подвижных и деловых играх.

Узнать секреты яркого лета можно будет на творческом курсе«Закулисье лета», который пройдет в ГДМ с 4 по 22 июля. Участие в этом курсе поможет подросткам раскрыть свои творческие способности, развивать речь и словарный запас, научиться выступать перед публикой. В рамках этого курса ведется подготовка разножанровых театральных постановок.

Запись на тематические курсы ведется в группе ГДМ в ВКонтакте.

Активируйся с ГДМ!

Лето с ГДМ — это ежедневные встречи самой разной направленности. В июне Дворец молодежи запустил новую программу для досуга молодежи «Активируйся с ГДМ!» С 17 до 20 часов в будние дни школьников ждут в зале ГДМ по следующему расписанию:

· понедельник — игротека (веселые и увлекательные настольные игры);

· вторник - «Мелодии лета» (поем, слушает, обсуждаем);

· среда - «Киносреда» (просмотр атмосферного кино);

четверг - практика ЗОЖ (занятия по йоге).

Яркое лето с ГДМ продолжается! Следите за анонсами и новостями Гатчинского Дворца молодежи на их страничке ВКонтакте (https://vk.com/mu_gdm) и на сайте ГДМ (http://mbugdm.ru/).

Юлия Лысанюк