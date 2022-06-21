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Муниципалам выделят средства на современные контейнерные площадки

Муниципальные образования, желающие получить субсидии на установку современных контейнерных площадок для мусора, могут до 28 июня подать заявки на очередной отбор в комитет Ленинградской области по обращению с отходами.

Рубрики:  ЖКХ

Победители получат субсидии в 2024 и 2025 году.

«С начала экологической реформы количество площадок ТКО в Ленинградской области увеличилось с 6000 до более чем 16 000, и это не предел: мы будем и далее создавать комфортную инфраструктуру обращения с отходами на всех уровнях», ― пояснила председатель профильного комитета Анастасия Кузнецова.