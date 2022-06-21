Сотрудники Росгвардии приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу в Гатчине

Спортивная встреча, посвященная этой памятной дате, прошла на футбольном поле физкультурно-оздоровительного комплекса «Мариенбург» на улице Рысева. Перед началом матча представители Росгвардии и МЧС почтили память погибших соотечественников, которые 22 июня 1941 года приняли на себя удар врага, минутой молчания. Произошедшие в тот день трагические для нашей страны события стали началом самой кровопролитной войны за всю историю человечества, перечеркнувшей мирную жизнь миллионов сограждан.

Матч, несмотря на его товарищеский статус, был насыщен яркими и красивыми моментами у ворот той и другой команды, спортсмены действовали на высоких скоростях и смогли продемонстрировать свое мастерство. Игра завершилась со счетом 3-1 в пользу команды сотрудников Росгвардии. В завершение мероприятия участникам матча были вручены памятные дипломы и сувениры.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.