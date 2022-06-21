В России заработал антифейковый сервис «Лапша»

Если вам попалась информация, в которой сомневаетесь, — отправьте ее на сайт lapsha.media. И вам расскажут, правда это или фейк: ответ пришлем на почту. Загрузить на портал можно текст, фото, видео, аудио. Если ответ уже есть в базе — пользователю дадут его сразу, если нет — начнется процесс верификации представленной информации.

«Мы понимаем, что фейки сильно влияют на разные сферы нашей жизни. Провели социологическое исследование – более 90% людей хотят участвовать в процессе выявления и маркировки фейков и готовы выступать акторами процесса. В связи с этим мы запустили фактчекинговый сервис «Лапша», у которого будут приложения внутри российских соцсетей», — рассказал гендиректор «Диалога» Владимир Табак на ПМЭФ.

Фактчекинговый сервис включит не только сайт с функцией отправки информации на проверку, но и чат-бот, медиамониторинг, партнерство с интернет-площадками, базу фейков и образовательный контент по цифровой грамотности. Сейчас это особенно актуально для России: количество фейков возросло во время распространения коронавируса и еще больше сегодня — в период спецоперации на Украине.

Еще один важный сегодня момент — так называемая «культура отмены». В условиях беспрецедентной отмены русской культуры необходимо доносить объективную информацию до наших соотечественников по всему миру. Для этого подписано соглашение о сотрудничестве между Россотрудничеством и АНО «Диалог Регионы», благодаря которому 97 Русских домов в 80 странах мира подключат к информированию всего русскоговорящего сообщества об общественно-значимых процессах.

«У России есть огромный шанс отстоять свою повестку в социальных сетях. Мы можем эффективно противостоять «культуре отмены», если аккумулируем свои инфоресурсы и обратимся к аудитории других стран на базе нашей инфраструктуры», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов.