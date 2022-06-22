225 лет: капсула времени Гатчинской полиции

Начальник УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Александр Волков поздравил коллектив и сердечно поблагодарил всех за службу.

От имени областного парламента полицейских поздравляли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов и Александр Русских. Начальнику Гатчинского УМВД Александру Волкову и его заместителю – начальнику тыла Александру Романову вручили высшую награду региона – почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области.

Благодарность областного парламента была объявлена начальнику отдела по работе с личным составом Людмиле Комаровой, ветеранам Гатчинского УМВД. За добросовестную службу, высокий профессионализм и в связи с 225-летием гатчинской полиции многие сотрудники получили почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

Поздравляя полицейских с праздником, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим выразила всему коллективу огромную признательность за совместную работу:

- За 225 лет сменилось много поколений сотрудников полиции и милиции, стоявших на страже законности в Гатчине. Каждый из вас избрал именно такую стезю: служить России – несмотря на смену эпох и политических формаций, рискуя жизнью. Благодаря нашей общей работе в Гатчинском районе сегодня ситуация стабильная. Гатчинское УМВД – одно из лучших в Ленинградской области, и мы гордимся нашим сотрудничеством.

Людмила Николаевна отметила, что гатчинцы достойно справились с вызовами времени: ни один из руководителей в городе и районе не растерялся в текущей ситуации:

- Есть четкое понимание, что и как делать, каждый ищет новые пути, чтобы экономика Гатчинского района развивалась. А стабильное развитие экономики – это всегда возможность реализации всех социальных обязательств. И сегодня экономика нашего района работает не просто стабильно, а с определенным ростом объема производства. Соответственно, есть дополнительные поступления в бюджет, что дает нам возможность решать поставленные задачи.

Людмила Нещадим вручила благодарственное письмо от руководства города и района, адресованное начальнику УМВД России по Гатчинскому району и всему коллективу. Также благодарность от Гатчинской администрации получили начальник УМВД Александр Волков, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных подполковник полиции Ольга Лащева и другие сотрудники.

От лица Гатчинской епархии полицейских поздравил протоиерей Георгий Преображенский. От подчеркнул, что в полицию люди приходят не просто работать, а служить по призванию:

- Ваша служба необходима городу. Мы привыкли к порядку, и этот порядок сохраняется вашими трудами. Пусть Господь укрепляет вас в вашем нелегком служении, чтобы вы могли выполнять свой долг перед Отечеством, а в ваших семьях царило благополучие.

Грамоты от Гатчинской епархии получили начальник следственного управления полковник юстиции Алексей Штовба и начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Роман Терещенко.

В свою очередь, начальник Гатчинского УМВД Александр Волков вручил всем почетным гостям памятный нагрудный знак, выпущенный к 225-летию Гатчинской полиции.

На торжественном мероприятии по случаю юбилея Гатчинской полиции присутствовали ветераны органов внутренних дел. От совета ветеранов Гатчинского УМВД выступил полковник милиции в отставке Лев Степанович Бурзин – бессменный консультант уголовного розыска и других служб. Он отметил явные перемены к лучшему в связи с возвращением статуса полиции, который принес с собой все преимущества вертикального подчинения и финансирования. От имени ветеранов полковник милиции Бурзин пожелал нынешним полицейским добиться большей эффективности, чем в прежние времена:

- Работайте лучше нас, служите лучше, чем мы – это пойдет всем только на пользу.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием 225-летия многим сотрудникам УМВД была объявлена благодарность начальника. Но особо отметили майора милиции в отставке Владимира Михайловича Иванова, в прошлом – начальника гатчинского уголовного розыска. Не так давно ему исполнился 91 год, и он продолжает вести активный образ жизни и общаться с коллегами. Секрет активного долголетия прост: бывших оперативников не бывает.

…Всего по случаю праздника награды получили 120 человек.

После церемонии награждения на втором этаже здания ИВС была торжественно открыта Комната истории – небольшой музей Гатчинской полиции, экспозиция которого будет пополняться.

В этот день состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам – будущему поколению гатчинских полицейских. Эту капсулу они должны вскрыть через 25 лет – в день 250-летия Гатчинской полиции.

На торжественном построении зачитали текст послания, в котором есть такие строки:

«Дорогие потомки, сотрудники органов внутренних дел!

Отдавая дань памяти всех поколений солдат правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, мы, ваши коллеги, нынешние сотрудники УМВД России по Гатчинскому району и ветераны органов внутренних дел закладываем капсулу времени с посланием будущим поколениям.

В юбилейный год 225-летия со дня образования Гатчинской полиции мы протянули вам нашу незримую руку… Мы верим в то, что для вас – наших потомков и последователей – слово «Родина» не будет пустым звуком, что каждый из вас не только по долгу, но и по зову сердца готов будет в любой момент встать на защиту интересов Отечества.

Гатчинская земля помнит и чтит подвиги своих героев. Гатчина с великим достоинством прошла все испытания и невзгоды, сотрудники органов внутренних дел всегда были на передовых рубежах борьбы с преступностью…».

Письмо вложили в капсулу и закопали во внутреннем дворе УМВД у памятного камня. Праздничная церемония завершилась дружным «Ура!».

Андрей Соколов