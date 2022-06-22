АО «ЛОЭСК» внедряет современные информационные сервисы

Телеграм-бот – это новая площадка для обращения клиентов в компанию. Через мессенджер потребители смогут получить ответ на любой вопрос, касающийся технологического присоединения, нарушения электроснабжения, состояния сетей и качества электроэнергии, непосредственно от компетентных специалистов.

Для начала общения нужно перейти по ссылке https://t.me/LoeskBot или отсканировать qr-код и нажать «start». В меню бота можно выбрать подходящее для вас действие, например, посмотреть готовые ответы на часто задаваемые вопросы или отправить свой запрос, выбрав одну из предложенных категорий.

Еще одна полезная функция бота – адресные оповещения об отключениях электроэнергии. Чтобы ее подключить, нужно выбрать в меню «Оповещения» и ввести ваш адрес. После этого, в случае планирования ремонтных работ или при возникновении аварийной ситуации по данному адресу – автоматически будет направлено соответствующее сообщение.

«Мы всегда стремимся к эффективному взаимодействию с потребителями, и Telegram – это еще одна удобная для этого площадка. Сейчас мы проверяем telegram-бот в деле, и если нашим клиентам понравится такой формат, будем развивать его дальше, например, принимать документы для технологического присоединения и заявки на оказание других услуг», – рассказал директор по информационным технологиям и связи АО «ЛОЭСК» Александр Солодухин.

Также напоминаем, что АО «ЛОЭСК» активно развивает и ведет социальные сети. Там можно найти последние новости, актуальную информацию, задать интересующие вас вопросы.

ВК - https://vk.com/public188235288

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