Гатчина присоединилась к Всероссийской акции "Огненные картины войны"
В Гатчине участники движения «Волонтёры Победы» при поддержке жителей города и района в ночь на 22 июня около стелы «Город воинской славы» составили из свечей изображение скорбящей матери. За основу был взят фрагмент мемориала воинской славы на ул. Солодухина – символ невосполнимой утраты и глубокого траура.
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