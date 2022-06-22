Гори, свеча памяти!

Ровно в четыре утра на мемориале начался митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Присутствовали глава Гатчины и района Виталий Филоненко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, представители гатчинской администрации, Дворца молодежи, школьники, спортсмены, сотрудники Общественной приемной «Единой России» в Ленинградской области.

Память 1600 воинов, захороненных в братских могилах на гатчинском кладбище, и всех героев, павших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.