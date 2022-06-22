Источник запаха газа … снова не выявлен

В понедельник, 20 июня, состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, энергетики, землепользования и экологии Совета депутатов г. Гатчины, первым вопросом повестки дня которого значилось «О запахе газа в городе». Заседания ждали и депутаты, и экоактивисты, потому что как раз накануне завершилась внеплановая проверка Роспотребнадзора в отношении полигона «Новый Свет – Эко».

Как рассказал главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Николай Васев, в ходе внеплановой проверки с 1 по 14 июня были проведены многочисленные замеры проб воздуха, которые проводились в том числе в ночное время, и, что особо было подчеркнуто, в момент появления запаха.

Работали две лаборатории Роспотребнадзора. Одна - на самом полигоне и в пределах его санитарно-защитной зоны – проводила измерение атмосферного воздуха, в частности, на такие вещества, как метантиол (метилмеркаптан), ксилол, толуол, диоксид азота, этилбензол, метан, сероводород, формальдегид. Вторая лаборатория, с более скудным списком выявляемых веществ, работала в черте Гатчины. Ни одна из лабораторий превышения уровня ПДК в атмосферном воздухе не выявила.

Проверка завершена. Нарушения у юридического лица выявлены по технологии работы, и потому в отношении него начато административное производство - составлен протокол по

ч.1 ст.6.35 КоАП РФ: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления. Протокол направлен в суд для рассмотрения, а с его результатами предложено ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры.

Специалисты областного комитета госэконадзора поинтересовались у Николая Васева, как жителя Гатчины, согласен ли он с позицией комитета, что иных источников запаха, кроме свалки, не существует. Он данную позицию не поддержал: источник запаха не определен, и в теории это может быть любое предприятие. Правда, предложений, как найти его, от него не поступило.

Напомним, что среди подозреваемых – ООО «НВ-Бункер», расположенное в промзоне на арендованных у «Тепловых сетей» площадях.

Зампредседателя комитета госэконадзора Ленобласти Рамила Агаева рассказала, что по результатам проверки у предприятия «НВ - Бункер» выявлены нарушения требований экологического законодательства. Протоколы в отношении него были рассмотрены 2 июня. Предприятию придется заплатить штраф в сумме 200 тысяч рублей, а также вынесено представление об устранении нарушений со сроком исполнения 1 месяц. Об обнаруженных нарушениях была передана информация в Управление Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу, который в свою очередь составил протокол по ст. 9.1 КоАП РФ о нарушении требований промышленной безопасности и обратился в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности.

Здесь стоит напомнить, что предприятию направлено уведомление о разрыве договора аренды, поэтому, будем надеяться, оно в ближайшее время прекратит свою деятельность.

Заведующая эпидемиологическим отделом Гатчинской КМБ Гатчинской КМБ Полина Григорьева рассказала об итогах проведенного анкетирования жителей на предмет того, как влияет на их самочувствие неприятный запах, часто появляющийся в воздухе. Большинство жалоб поступило от жителей микрорайонов Въезд и Хохлово поле в Гатчине, а также д. Горки. Жалобы чаще связаны с головной болью и тошнотой. В анкетировании приняли участие 163 человека, десять из них обращались за помощью к врачу.

По итогу обсуждения алгоритм дальнейших действий выработан не был. Депутаты решили проработать его на заседании совета председателей комиссий.

Тем временем жители всерьез рассматривают возможность скинуться и за свой счет пригласить лицензированную лабораторию, которая бы провела исследования воздуха в Гатчине в районе промышленной зоны №1 по широкому спектру веществ. Мириться с вонючим поветрием они не намерены, а потому внимательно изучают, кто сегодня ведет свою деятельность в промзоне и может быть потенциальным источником запаха газа.

Елена Суралёва