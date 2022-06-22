Ольга Корельская: магия добра, красоты и музыки

Среди многочисленных гостей, которые пришли на открытие этой выставки, были не только взрослые, но и дети. Ольга Корельская — не просто талантливый художник, но и известный в Гатчине педагог. Вот уже много лет она руководит образцовой изостудией «Рябинка» при Центре творчества юных. В этой студии маленькие гатчинцы делают свои первые шаги в творчестве, занимаясь по методикам, разработанным Ольгой Васильевной. Заканчивая ее, многие дети устремляются дальше — в художественные школы, училища или вузы.

Не оставляет Ольга Корельская и собственного творчества: гатчинцы хорошо знакомы с ее работами по нескольким персональным выставкам. Как художник, Ольга Васильевна постоянно находится в творческом поиске, не только экспериментируя с разными живописными техниками, но и осваивая самые разные темы и настроения.

Недаром свою новую выставку Ольга Корельская назвала «Магическая реальность». Одним из источников вдохновения для художницы служит бесконечное удивление тому, что вокруг нас - миру, людям, растениям, домам. Всему, что дарит нам радость жизни и ее «обыкновенным чудесам», творящимся на наших глазах. Все вокруг нас пропитано этой удивительной магией - магией реальности. Важно уметь почувствовать это, а потом попытаться передать с помощью любых средств.

Одно из таких средств, которым в совершенстве владеет Ольга Корельская — живопись. Иногда реалистичная, иногда фантазийная, но всегда насыщенная теплыми, сочными красками, эта живопись очень радостная, какая-то летящая и словно источающая внутренний свет.

Глубокие «магические» ноты вернисажу в «Купринке» добавили еще одни творцы «обыкновенных чудес» - музыканты известной гатчинской группы «Настройщики Zемлетрясений» Алексей Шевалье и юный виолончелист Лев Блажко. Стиль своей музыки участники группы определяют так - Mistic&psihodelic folk rock.

«Землетрясения - это стихийное бедствие, разрушения. А мы делаем так, чтобы их не было, в общем, активируем силы добра, гармонии и любви!» - говорит о своем творчестве главный «настройщик» Алексей Шевалье.

Кстати, недаром на аватаре группы «Настройщики Zемлетрясений» ВКонтакте — картина Ольги Корельской «Сияние». Когда музыка и живопись объединяются в одном порыве сделать мир красивее и лучше — непременно случится какое-нибудь доброе чудо. Назовем это магией добра...

Выставка Ольги Корельской «Магическая реальность» открыта для посетителей до конца июня в часы работы библиотеки.

Юлия Лысанюк