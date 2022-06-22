Спортивные семьи разыграли награды

Приветствуя взрослых и маленьких участников соревнований, главный специалист комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района и главный судья состязаний Наталья Короткова отметила, что, несмотря на то, как сложатся выступления каждой команды, всех их уже можно смело назвать победителями. Ведь они победили желание подольше понежиться в постелях субботним утром и провести этот день как обычный, ничем не отличающийся от других выходной.

После добрых пожеланий и разминки семейные команды приступили к спортивным испытаниям, чтобы определить самых ловких и быстрых. Главными героями дня, конечно, были 14 ребятишек от 2-х до 8-ти лет, которые вместе со своими родителями проходили несколько веселых эстафет.

Победители определялись по сумме набранных очков в нескольких номинациях.

Владимир, Анна, 8-летний Иван и 5-летние Евгений и Михаил Апполоновых стали единственными и лучшими в номинации «Семья с тремя детьми».

В номинации «Мама с двумя детьми» также единственной и лучшей стала команда Соломатиных: мама Алёна, 8-летний Артём и 2-летняя Милана.

Среди семей с двумя детьми бронзовую награду взяли Васильевы: папа Никита, мама Ольга 6-летний Арсений и 4-летняя Таисия. Серебряные медали завоевали Артем Фарутин, Екатерина Белавина, 6-летняя Елизавета и 4-летний Константин. А победителями в этой категории стали Шамиль и Мехрибан Мухуровы с 6-летним Артуром и 4-летним Тимуром.

В номинации «Семья с одним ребенком» третье место завоевали Олег Ломов, которого, кстати, негласно признали самым артистичным участником соревнований, Юлия Белавина и 3-летняя Милана. На второе место вышли Алексей, Екатерина и 6-летняя София Бердиковы. Золотые награды в этой номинации завоевали Илья, Надежда и 7-летняя Дарья Волвенкины.

По доброй традиции ни одна семья не ушла без наград – всем достались грамоты, кубки и медали, а также подарки в виде спортивного инвентаря и сладких презентов.

Гатчинская КМБ сердечно благодарит комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района и лично Наталью Короткову – за организацию и проведение прекрасного спортивного праздника! Также наша искренняя благодарность - кондитерскому производству ООО «Ф. Скрупской» (генеральный директор – С.В. Чидагайя) и лично директору по развитию продаж Дмитрию Полуэктову – за сладкие призы всем участникам соревнований!

Елена Карлаш