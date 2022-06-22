«Весёлые медузки» прогулялись по госпитальному городку

Если маленький ребенок не знает своей истории, не видит красоты родного края, не слышит положительной информации о своей стране, у него не сформируется ценностное отношение к Родине, он не сможет полюбить, а значит, в дальнейшем не будет способен отстаивать её интересы, защищать.

Летом этого года наши ребята участвуют в замечательном проекте для детских садов города «Краеведческий альбом» и принимают участие в цикле экскурсий, в том числе пешеходных. Экскурсии организовал музей города Гатчины.

Экскурсовод Галина Геннадьевна Кирчина, используя фотографии и рисунки, рассказала детям о народностях России, Ленинградской области и Гатчинского района, их быте, традициях, культуре.

С особым интересом ребята отнеслись к пешеходным экскурсиям, первая из которых была по Госпитальному городку. Что изменилось в облике госпиталя? Что появилось, и чего не хватает? Где была аптека? Из чего делали лекарства? На каком этаже лечились раненые? Что росло в госпитальном саду? Зачем раненым и больным нужны яблоки, груши, малина и смородина? И еще множество сложных вопросов, на которые Галина Геннадьевна знала ответы и сумела рассказать очень просто о сложном. И важном.

Культура, природа родного края должны войти в сердце ребёнка и стать неотъемлемой частью его души. Приобщая детей к историческим данным родной культуры, традициям, мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее.

Цикл экскурсий продолжается. Ребята с нетерпением ждут очередную встречу с экскурсоводом.