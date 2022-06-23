Детский лагерь «Маяк»: азбука творчества, радости, вдохновения

Первая летняя смена «Маяка» началась в конце мая, и уже 17 июня в лагере зажгли прощальный костер. Двадцать один день пролетел для ребят незаметно, ведь скучать здесь никому не дают - каждый день происходит что-нибудь интересное.

О том, как проходит лагерная жизнь этим летом, мы поговорили с директором «Маяка» Игорем Гуляевым.

Лагерь «мягкого» режима

В этом году лагерь впервые за последние два года заполнился полностью. По словам Игоря Гуляева, в первой смене отдыхают 240 детей — как в допандемийные годы. Желающих попасть в лагерь было очень много, тем более что в 2022 году при записи детей в лагерь работала программа детского туристического кэшбэка, которой смогло воспользоваться большинство родителей. Правда, как говорит Игорь Андреевич, поскольку детские лагеря в России в этом году оказались необычайно востребованными и практически сразу заполненными, действие кэшбеков было приостановлено.

Как рассказал Игорь Гуляев, строгие ограничения, связанные с пандемией, в этом году смягчены — в соответствии с постановлением Роспотребнадзора.

- Лагерю разрешено работать не в режиме обсервации, - говорит Игорь Андреевич. - В этом году персонал может покидать территорию лагеря, но перед каждой сменой наши сотрудники должны сдать ПЦР-тест. Дети могут посещать экскурсии на открытом воздухе за пределами лагеря. Также в этом году ребята снова получили возможность заниматься в плавательном бассейне поселка Вырица — опять-таки на основании особых «постпандемийных» правил.

Родителям по-прежнему нельзя посещать территорию лагеря. Однако узнать, что происходит с их детьми, они могут во всех подробностях. Так, например, на страничке лагеря ВКонтакте можно найти не только ежедневные отчеты, но и множество фотографий из лагерной жизни. Плюс — дети постоянно на телефонной связи с родителями.

Как объяснил Игорь Гуляев, телефоны и гаджеты у ребят не отбирают принципиально. Как оказалось, это ничуть не мешает жизни в лагере. Даже, напротив — за чередой всевозможных событий дети часто забывают о телефонах, и родители беспокоятся, что не всегда можно дозвониться до своего чада.

Листая «Азбуку искусства»

Лагерь «Маяк» не зря называется оздоровительно-образовательным: помимо физкультурно-оздоровительной, здесь реализуются сразу несколько образовательных программ — художественно-эстетическая, социально-педагогическая, информационно-технологическая и эколого-биологическая.

«Маяк» работает круглогодично, летом — в четыре смены. Летние смены по традиции тематические, и каждая из них — целый мир. Начинаются они одинаково: первые знакомства, первая зарядка, первая линейка, подготовка отрядных уголков, репетиции. С каждым днем темп жизни в лагере убыстряется, а сама жизнь становится необыкновенно увлекательной.

Каждый день наполнен интересными событиями и мероприятиями. Ребят ждут квесты, мастер-классы, детективные расследования, спортивные эстафеты, дискотеки, исторические, интеллектуальные игры и многое другое.

В этом году первая летняя смена «Маяка» была посвящена искусству. Называлась она соответственно - «Азбука искусства». В задачу этой смены входило познакомить ребят с разными видами народного искусства — фольклором и декоративно-прикладным творчеством, музыкой, танцами и архитектурой.

Как рассказал Игорь Гуляев, на каждую летнюю смену составлен четкий план творческих и спортивных мероприятий. У каждого отряда расписан весь день: самые разнообразные кружки, игры и развлечения. Мастер-классы с детьми проводят и сами вожатые, у которых свои разнообразные творческие интересы. Все мероприятия здесь стараются проводить на свежем воздухе, который, как известно, в Вырице исключительно целебен.

Помимо запланированных мероприятий в лагере «Маяк» проходят и так называемые дни «единых действий», приуроченные к всероссийским знаковым датам и праздникам. Так, 9 июня вместе со всей Россией воспитанники лагеря отмечали день рождения императора Петра I. По этому поводу педагоги центра «Маяк» поставили вместе с детьми спектакль - сказочную композицию по мотивам Н. Астаховой и Е. Озерской «Васька в Петровском царстве». 12 июня в лагере с размахом отметили День России.

А впереди еще — целое лето!

Вторая смена в лагере «Маяк» носит романтичное название «Волшебный фонарь»: по традиции она посвящена кинематографу.

Как рассказал Игорь Гуляев, в рамках проекта «Киноканикулы» «Маяк» будет сотрудничать с молодым петербургским актером, режиссером и сценаристом Игорем Грабузовым.

- Игорь будет находиться на территории лагеря в течение всей смены - проводить занятия с ребятами и помогать им снимать итоговый фильм кинематографической смены, - говорит Игорь Андреевич.

Театральному искусству посвящена третья смена лагеря «Маяк» - «Премьера!» Задача этой смены — погрузить ребят в атмосферу театральной жизни народов России разных времен и, конечно же, дать им возможность самим побыть актерами и режиссерами собственного спектакля.

- Мы уже несколько лет сотрудничаем с факультетом режиссуры РГПУ им. Герцена, - говорит Игорь Гуляев. - В этом году мы снова ждем молодых режиссеров, которые помогут ребятам организовать театральную жизнь и поставить итоговой спектакль третьей смены.

Последнюю, четвертую летнюю смену в лагере «Маяк» решили посвятить Году Команды-47. В этой смене соберутся самые активные и неравнодушные — те, кто добрыми делами и поступками прославляет свою малую родину. Лейтмотивом этой смены станет тема волонтерства и толерантности.

- Наши ребята будут показывать какие-то свои достижения за этот год, рассказывать интересные истории из школьной жизни, - говорит Игорь Андреевич. - Обозначим, конечно, и задачи на будущее для молодых жителей Ленинградской области.

Кстати, «Маяк» и сам продолжает развиваться и расширяться. Как известно, детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» объединяет несколько лагерей-филиалов - в Гатчинском, Бокситогорском, Тихвинском и Выборгском районах. Как с гордостью сообщил директор «Маяка», в этом году центр прирос еще одной лагерной площадкой. При поддержке правительства Ленинградской области в этом году удалось открыть еще один филиал «Маяка» в Рощино.

- Это просто замечательное событие, - говорит Игорь Гуляев. - Учитывая общую ситуацию с летними оздоровительными лагерями, это большое достижение для нас!

Напоследок мы прошлись с Игорем Андреевичем по «миндальной» аллее «Маяка». Эта аллея была заложена в июне 2020 года, когда в этом лагере побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во время своего визита он посадил на лагерной аллее молодое миндальное дерево — самое первое в ряду. Деревце прижилось, а в лагере решили заложить прекрасную традицию - в конце каждой смены «всем миром» высаживать миндальные деревья.

Теплолюбивые деревца неплохо переносят зиму, а самое первое из них - «губернаторское» - зацвело в этом году. Сейчас на этой аллее растет уже шесть деревьев — добрая традиция дала свои первые плоды...

Юлия Лысанюк

Фото: группа ВКонтакте ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»