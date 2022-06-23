На пьедестале - Татьяна Ермаченкова из Гатчины

В секторе для прыжков в высоту у женщин состязались 11 участниц, во главе с Олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене. Честь Ленинградской области защищала гатчинская спортсменка Татьяна Ермаченкова.

Все сильнейшие начали с высоты 175 см. Ермаченкова справилась с первой попытки. Постепенно планку подняли выше – 179 см, мастерский норматив 182 см. На высоте 185 см у многих начались проблемы. У Татьяны немного не ладился разбег, но 185 см она взяла со второй попытки, а 188 см - с первой, как Ласицкене и прошлогодняя победительница Чемпионата России Мария Качанова (Санкт-Петербург).

Высота 191 см покорилась только Ласицкене, она первая. Качанова стала второй – 188 см. С таким же результатом из-за одной неудачной попытки на предыдущих высотах Ермаченкова завоевала бронзу.