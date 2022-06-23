Росгвардейцы задержала нетрезвого хулигана в Гатчинском районе
В Гатчинском районе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого хулигана, который мешал работе ресторана.
23 июня около часа ночи сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержали гражданина, который нарушал общественный порядок на территории гостинично-ресторанного комплекса на Киевском шоссе в деревне Большие Колпаны.
Нетрезвый посетитель ресторана начал вести себя шумно и агрессивно, тем самым мешая другим гостям заведения и персоналу. Работники данного комплекса приняли решение воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации.
К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали хулигана, который продолжал вести себя несдержанно. Правонарушителя доставили в 102 отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области