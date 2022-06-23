Росгвардейцы задержала нетрезвого хулигана в Гатчинском районе

23 июня около часа ночи сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержали гражданина, который нарушал общественный порядок на территории гостинично-ресторанного комплекса на Киевском шоссе в деревне Большие Колпаны.

Нетрезвый посетитель ресторана начал вести себя шумно и агрессивно, тем самым мешая другим гостям заведения и персоналу. Работники данного комплекса приняли решение воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации.

К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали хулигана, который продолжал вести себя несдержанно. Правонарушителя доставили в 102 отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области