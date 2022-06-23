Всё проходит, остаётся Родина...

В 11 часов утра у стелы «Город воинской славы» собрались юные и взрослые жители Гатчины и Гатчинского района. В память о великом подвиге наших победителей и тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, цветы к стеле возложили представители законодательной и исполнительной власти Ленинградской области, руководители Гатчинского района, члены ветеранских и волонтерских организаций, школьники. Минутой молчания почтили память всех ушедших.

В полдень у Мемориала воинской славы на улице Солодухина состоялась еще одна торжественно-траурная акция, посвященная Дню памяти и скорби.

- Можно по-разному рассуждать о первых днях Великой Отечественной войны, - отметил в своем обращении к участникам акции Виталий Филоненко. - Две недели кровопролитных боев на территории Красногвардейского укрепрайона, не имея ни одного кадрового солдата в своих рядах, народное ополчение стояло насмерть. И на Пулковских высотах, тыловых позициях Красногвардейского укрепрайона, враг был остановлен. Только здесь, в этой братской могиле, покоится 1600 воинов, которые освобождали Гатчину... Именно наши предки, наши отцы, наши матери, наши деды освободили не только нашу страну, но и Европу, став победителями в этой войне.

Особую благодарность Виталий Филоненко выразил собравшимся у мемориала ветеранам:

- Многие из вас видели все это, переживая все ужасы этой войны. Нам нельзя об этом молчать. У того, кто не знает своей истории, не может быть будущего. Низкий вам поклон, спасибо вам за эту победу...

Руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина зачитала собравшимся обращение к жителям Ленинградской области Александра Дрозденко по поводу Дня памяти и скорби.

- Задача нашей молодежи сегодня — помнить, чтить и защищать нашу историю, - подчеркнула координатор Гатчинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Смирнова. - И мы сегодня доказываем это: боремся с нацизмом, рассказываем молодежи о том, что творилось во времена Великой Отечественной войны... Мы никому не дадим переписать нашу историю. Мы помним, Гатчина помнит...

Заупокойную литию в память о павших воинах провел у воинского мемориала клирик Павловского собора в Гатчине, протоиерей Константин Трофимов. Собравшиеся у воинского мемориала минутой молчания почтили память защитников нашей Родины, а затем возложили к подножию памятника венки и цветы.

Вечная память и вечный покой тем, кто отдал свои жизни за «други своя» и за свою великую Родину...