Заявлений и жалоб у людей много, все разные

Личный прием, проходивший по предварительной записи, был проведен совместно с депутатом областного Законодательного собрания Александром Русских, а также с участием заместителя Гатчинского городского прокурора Ксении Ивановой и председателя комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского района Игоря Павлова.

На встречу с Уполномоченным и депутатом пришли свыше 40 человек. Вместо запланированных трех часов, прием длился более четырёх. Все заявители заранее обозначили свои вопросы, а сотрудники администрации по просьбе Уполномоченного подготовили справочную информацию по каждому из них. Это исключило для граждан необходимость подробного рассказа в деталях об уже проделанном пути.

Одной из особенностей приема явилось обилие обращений по вопросам экологии и благоприятных условий проживания. Жители Пудомягского сельского поселения жаловались на плотную застройку на землях, где произрастает лес: «Люди десятки лет ходят туда за ягодами и грибами, да и просто отдохнуть»…

Гатчинцев, проживающих в микрорайоне Аэродром, беспокоит неприятный запах (предположительно, газа). Люди полагают, что необходимо проверить предприятия в промзоне, которые размещают отходы. Однако экологическая милиция никак не реагирует на обращения граждан.

Жители Вырицкого городского поселения сообщили, что местная администрация не заботится об экологии и допускает массовую вырубку деревьев: «В поселении есть неучтенные лесные массивы. Администрация не торопится вносить их в генплан поселения. Как итог – уничтожают здоровые сосны! Излюбленного места прогулок жителей уже нет. Природный ландшафт нарушен. Не надо нам такого благоустройства!».

Поступила жалоба на размещение стоянки бензовозов в 25 метрах от спортплощадки и многоквартирного дома №4 по улице Новоселов в Гатчине. Заявители утверждают, что на этом месте сотрудники ГИБДД производят осмотр этих больших машин прямо на обочине обычной дороги. Конечно, такое положение дел не устраивает жителей – и шумно, и опасно.

От инициативной группы жильцов дома №8 по улице Крупской в Гатчине поступила жалоба на кафе, расположенное на первом этаже. К нему примыкают магазин и пекарня. Людям же мешают громкая музыка и неработающая вентиляция в заведениях: «Все звуки и запахи разносятся по квартирам».

Один из заявителей просил поддержать проект создания в Гатчинском районе особо охраняемой территории Парк «Верхний Оредеж» – по его мнению, проект был незаслуженно исключен из схемы территориального планирования Ленинградской области.

Еще люди сетовали на качество дорог в Гатчине, отсутствие тротуара возле дома в жилом квартале в микрорайоне Аэродром, неисправно работающую городскую ливневую систему.

Другой блок обращений составили жалобы на органы местного самоуправления, которые своими действиями (часто – бездействием) нарушили права граждан. Вот один из примеров. Многодетная семья из Гатчины получила земельный участок под строительство дома в деревне Грязно Рождественского сельского поселения. Но как (и зачем) строить жилье, если к участку нет подъездных путей? Этот вопрос оказался актуален для 28 многодетных семей. В ответ на их обращение администрация Гатчинского района сообщила, что, прежде чем строить дороги, необходимо разработать проект планировки территории (ППТ), но это будет не раньше 2025 года. С такой позицией категорически не согласен Уполномоченный – чтобы отсыпать 700 метров щебеночной дороги, ППТ разрабатывать не нужно.

Другой пример. Администрация Вырицкого городского поселения в 2019 году письменно сообщила заявителю о намерении заключить с ним договор социального найма на жилое помещение. Органу местного самоуправления нужно было только переоформить жилье (выморочное) и принять его в муниципальную собственность. «В ответе говорилось, что процедура займет не более двух месяцев, после чего со мной заключат договор и дадут ключи. Прошло три года – до сих пор ничего не сделано и никто не хочет сообщить мне, когда вопрос будет решен».

Часть обращений касалась вопросов здравоохранения. В ФАПе в поселке Чаща нет необходимого оборудования для оказания медицинских услуг населению. В Вырицком поселении (а это свыше 14 тысяч жителей, не считая множества дачников) всего 2 бригады скорой помощи, не хватает врачей и медикаментов. Амбулатория в Пудомягах имеет крайне неудобный для людей график работы.

Одна из жалоб поступила от безутешной дочери, чья пожилая мама прошлым летом умерла в Гатчинской межрайонной больнице. По мнению заявителя, это произошло из-за халатности медперсонала.

Несколько заявителей высказали недовольство работой социального такси. Раньше его можно было вызвать к месту проживания инвалида, а теперь порядок изменился – только к месту регистрации, что стало большим неудобством для множества граждан. Также при вызове теперь необходимо предоставить направление из медицинской организации, являющейся поставщиком социальных услуг. Но люди хотят иметь возможность выбирать лечебные учреждения самостоятельно.

Сообщали граждане и о нарушении личных прав. От жителя Гатчины поступила просьба о содействии в «вызволении» автомобиля, который с апреля находится на штрафстоянке. Мужчина работал таксистом на личном автомобиле, был прикреплен к таксопарку. В апреле в отношении работодателя (юридического лица) было возбуждено административное производство, после чего автомобиль заявителя изъяли как предмет административного правонарушения. «Я считаю, что машину изъяли без оснований, поскольку она принадлежит не юрлицу, а лично мне. Прокуратура и ГИБДД молчат. Время идет, машина (источник заработка для моей семьи) простаивает, дохода нет. Как получить назад авто, я не знаю».

Одна из заявителей сообщила, что хочет вернуть 296 тысяч рублей, уплаченные ею частному образовательному учреждению за обучение сына. По мнению женщины, услуга была оказана ненадлежащего качества: «К сожалению, я убедилась, что в Гатчине нет хороших частных школ с углубленным изучением иностранного языка. Именно поэтому хочу вернуть потраченные деньги».

А вот еще одна история. Пенсионерка из поселка Тайцы доверилась знакомому, который вызвался построить для нее дом. Мужчина взял предоплату в размере 1 миллиона рублей и … потратил деньги на свои нужды. Данный факт он признает, обещает заявителю выполнить работы, но ничего не делает. Деньги возвращать отказывается. Женщина обратилась в полицию, но безрезультатно. Изучив обстоятельства дела, Уполномоченный усмотрел в действиях мужчины преступный состав, в связи с чем намерен добиться возбуждения уголовного дела.

Другими поводами для обращения граждан к Уполномоченному и депутату стали: неудовлетворительное состояние многоквартирных домов (протекающая кровля, затопленный подвал, разрушающаяся облицовка, аварийное состояние балкона); плохая работа судебных приставов (слишком много взыскивают в счет уплаты алиментов, бездействуют, не отвечают на письма граждан); трудовые споры (конфликт с работодателем, невыплата заработной платы после банкротства организации); проблемы садоводов в СНТ «Дружба» (прокуратура не отвечает на жалобы членов СНТ по поводу присвоения их денежных средств, высокие тарифы на электроэнергию, бездействие налоговых органов в отношении регистрации председателя СНТ); жалобы на работу ФСС (ортопедическое белье предоставляется не в срок и не того размера, не «дают» путевки на санаторно-курортное лечение, более трех лет не выдают комнатную инвалидную коляску для ребенка) и Бюро МСЭ (очень долго рассматривают заявление об изменении группы инвалидности); несогласие с размером пенсии; земельные споры с соседями; и иные.

На все эти и другие вопросы граждане получили подробные ответы и разъяснения Сергея Шабанова и Александра Русских. Требующие обстоятельного рассмотрения и помощи обращения были приняты Уполномоченным в производство и по ним уже началась активная работа.

«Прием был действительно сложный, заявлений и жалоб у людей было много, все разные. Такое обилие и разнообразие жалоб в Гатчинском районе, конечно, обусловлено его размерами и численностью населения. Безусловно, это не срез проблем всего района, а лишь чуть более 40-ка из них. Хочу отметить отношение к делу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Владимировича Русских. По многим обращениям он давал точные и емкие характеристики, демонстрировал знания ситуаций, с которыми в этот день пришли жители Гатчинского района, прямо и откровенно отвечал на адресованные ему вопросы заявителей. Некоторые из поступивших жалоб депутат взял на личный контроль и личное участие в их разрешении. Нет сомнений, что он сумеет урегулировать их в короткий срок. Мы договорились с Александром Владимировичем продолжить работу на территории Гатчинского района, защищая людей и помогая им делать то, что самостоятельно у них не получается», – отметил Сергей Шабанов.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области