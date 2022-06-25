Союз садоводов - о самом насущном

В зале присутствовал актив садоводств Гатчинского района. Гатчинцы делились опытом, руководители садоводческих объединений региона излагали свои проблемы и пытались совместно найти решение. Вел заседание заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Александр Варенов. Он отметил, что «Гатчинский район входит в когорту самых активных садоводств».

В приветственном слове заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин подчеркнул, что гатчинцам есть, что показать, и есть о чем рассказать: от богатой истории, экономики и сельского хозяйства – до поддержки конкретных садоводческих инициатив. Садоводам нужны хорошие дороги, газификация. Решить все и сразу, конечно, невозможно, но положительный опыт есть, и есть к чему стремиться.

- У нас в Гатчинском районе более 56 тысяч участков и более 5,5 тысяч га земли, которая раньше была непригодна для использования, а теперь это цветущий сад, - отметил Владимир Норкин. Он поблагодарил председателя Союза садоводов Гатчинского района Ивана Логинова за большой вклад, который внесли садоводческие товарищества в проведение переписи населения, обеспечив получение информации о приросте населения.

Благодарственное письмо от управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга за плодотворный труд по развитию инфраструктуры и улучшению условий проживания жителей Санкт-Петербурга в садоводствах Гатчинского района, активное участие в общественной работе вручено председателю СНТ «Кобринское», массив «Кобрино», Валерию Белову и председателю СНТ «Здоровье», массив «Красницы», Елене Гуровой.

Кто поддержит садовода

Руководителей садоводств проинформировали о различных мерах поддержки садоводческих организаций, поступающих из двух регионов - Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В последние годы власти регионов начали уделять значительное внимание развитию садоводства. Причин этому несколько: создание ниши на импортозависимом рынке, новые механизмы господдержки, внимание к отрасли руководства Минсельхоза и ряд других факторов. Так, в 2022 году Петербург выделил из бюджета 448 млн рублей на развитие инфраструктуры садоводств. В садоводствах летом отдыхает практически половина петербуржцев – 2,5 млн человек. На территории крупных садоводств и садоводческих массивов в 2021 году работали 42 врачебные амбулатории, бесплатную медицинскую помощь получили порядка 75 тысяч петербуржцев. В этом году планируется открыть новые амбулатории.

В Гатчинском районе на развитие инфраструктуры за три года было выделено 54 млн рублей, большая часть из них пошла на строительство амбулаторий.

Земельные взаимоотношения

Обсуждались вопросы, которые волнуют всех, традиционно пристальное внимание уделялось изменениям в действующем законодательстве, которые должны сократить бюрократические процедуры.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков проинформировал о нормативно-правовом регулировании земельных отношений в сфере садоводства и огородничества для собственных нужд. В частности, о сокращении срока кадастровых работ. Он ответил на многочисленные вопросы и отметил, что много земельных участков до сих пор не оформлено, но это нужно сделать, чтобы у садоводов не возникло проблем с соседями. А такие вопросы, как существование гостиницы на садовом участке, захваченная дорога, могут решаться только в судебном порядке. По всем острым вопросам по постановке на кадастровый учет в связи с различными обстоятельствами Росреестр готов организовывать встречи.

Гатчинский район первым в области начал работу по бесхозным землям. О положительных результатах работы по постановке на баланс муниципальных образований Гатчинского района бесхозных дорог участникам заседания доложил председатель комитета по управлению имуществом Александр Авакумов.

В ходе встречи были взяты на контроль дорожные вопросы по садоводствам «Старые Черницы» и «Новинка», в первом случае легальной дороги вообще нет, а во втором – садоводы хотят повысить категорию дороги.

Безопасность – в руках садоводов

Еще одну актуальную тему поднял начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района МЧС России Илья Назаров.

Сейчас, когда проверки в садоводствах отменены, принять меры по сохранению своего имущества должны сами садоводы. Статистика не радует: с пятницы на субботу горят бани, с воскресенья на понедельник – дома. Участники заседания обсудили организацию пожарной безопасности в садоводствах Гатчинского района. После чего об опыте работы пожарного отряда массива «Чаща-Новинка» рассказала начальник отдела Вырицкого поселения Жанна Терешенкова.

С 14 апреля 2021 года в садоводческом массиве «Чаща» действует «Добровольное пожарное объединение «Чаща», которое создано для предотвращения, ликвидации и профилактики пожаров на территориях, входящих в состав массива СНТ, и близлежащих населенных пунктов – д. Чаща, д. Кремено, д. Воцко. С момента образования ДПО «Чаща» участвовала в тушении пожаров свыше 40 раз.

Про газ и свет

По вопросу о газификации садоводств было дано разъяснение, что Газпром отвечает за газификацию до границ садоводства, а газификация внутри садоводства – «на плечах садоводства».

С информацией об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств на территории садоводств выступил представитель Ленэнерго Герман Фирсов. Была озвучена информация об упрощении процедуры технологического присоединения, а также о преимуществе передачи электросетевого имущества на баланс сетевой организации.

Владелец участка теперь может самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее садоводу приходилось подавать заявку через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, которое затем обращалось в сетевую организацию. Среди изменений также значится подвод сетей непосредственно к участку заявителя вместо обязанности сетевой компании протягивать линию только до границ СНТ.

Актив садоводств это не устраивает. Садоводы на свои деньги строили и содержали сетевое хозяйство. Работать на сетях садоводства, подключать должников или людей, которые не участвовали в строительстве сетей, тем более не согласовав возможности сетей с их собственником – садоводством, они считают неправильным решением.

Сейчас садоводы видят несколько путей: или передать свое сетевое хозяйство Ленэнерго и забыть все проблемы, но только пусть уж принимают сети как есть, без условий, или добиваться изменения постановления, на которое опирается Ленэнерго.

Участники заседания решили изучить вопрос, провести отдельное совещание и совместно выдвинуть предложения.

Татьяна Можаева