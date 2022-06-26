«Нам очень повезло с учителем!»

Ученики Зифы Каюмовны постоянно входят в число победителей и призеров олимпиад школьников, конкурсов по литературе и русскому языку. А сама

З.К. Исламова за время педагогической деятельности награждена многочисленными дипломами и наградами, среди которых Почетная грамота министра образования и науки РФ и нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

«В моей профессии мне нравится…»

Вот что рассказала о себе Зифа Каюмовна Исламова в интервью Ренату Абсалямову, которое было опубликовано в нашей газете в 2012 году:

- Я родилась в Гатчине в 1957 году, и, соответственно, ниоткуда не приезжала. Тем не менее, во мне течет две крови: татарская и башкирская. Как результат, одним из моих самых любимых поэтов является Мустай Карим. Ему, в частности, принадлежат такие слова: «Не русский я, а россиянин». Это с полным правом можно отнести и ко мне.

В жизни каждого из нас есть такой человек, после встречи с которым мы уже не можем оставаться прежними. В моем случае таким человеком была моя первая учительница, Анастасия Лаврентьевна Осокина. Именно она пробудила во мне желание стать школьным учителем.

Другой человек, сыгравший в моей жизни важную роль, – это мамин брат. Благодаря ему я познакомилась с трудами А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. Кроме того, переписываясь со мной, он часто напоминал, что знания ни в коем случае не должны быть направлены на унижение человеческого достоинства. Это стало одним из принципов моей работы.

Из своего первого урока я помню только рисунок на доске и слова моей учительницы по литературе, Татьяны Николаевны Рожиной. Сказала она примерно следующее: «Зифа, все прошло замечательно. Только, пожалуйста, больше не рисуй».

В моей профессии мне очень нравится то, что ни один из дней не похож на предыдущий. Более того, нравится, что в школе ты раскрепощаешься и перед учениками можешь открыть в себе то, что перед другими людьми никогда бы не открыла. Я имею в виду танцы и пение.

Мне нравятся различные поездки со своим классом. Сейчас вот мы собираемся съездить в Казань. Представляете, во мне течет татарская кровь, а я там ни разу не была?

В то же время я много чего не люблю в своей профессии. Например, я терпеть не могу документацию… Кроме того, мне не нравятся ЕГЭ и ГИА. Мне кажется, что, благодаря им весь образовательный процесс превращается в простое натаскивание на единый государственный экзамен. Как результат, происходит деградация всего населения. Все это наводит меня на мысль о том, что мы делаем то, что еще ни удавалось никому: ни французам, ни немцам – мы сами себя разрушаем…»

Ступени педагогического мастерства

В 1974 году З.К. Исламова поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, на факультет русского языка и литературы. В 1981 году начала свой педагогический путь в средней школе № 9 г. Гатчины. С 1991 года работает в Гатчинской средней школе № 2. Ведет кружок дополнительного образования «Вольный ветер», выпускает школьную газету.

В копилке её наград - звания победителя конкурса лучший учитель РФ (2007 г.) и «Ветеран труда» (2007 г.), диплом победителя Всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие» (2017 г.), диплом победителя Всероссийской олимпиады «Знаю всё»; диплом за активное участие и подготовку призеров Международного чемпионата по русскому языку, языкознанию и литературе (2018-2019 гг.), диплом победителя Всероссийской олимпиады «Проверка знаний» (2019 г.), диплом победителя Всероссийской олимпиады «Подари знание» (2019 г.), Благодарственное письмо за активную общественную деятельность по развитию национальной культуры от Конгресса башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области (2021 г.). Исламова является победителем конкурса среди учителей общеобразовательных учреждений на получение премии Президента РФ.

Зифа Каюмовна – очень разносторонний человек. Ей нравится вышивать, она любит бабочек и сирень. Любимая книга - повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Любимая песня - «Милая моя, солнышко лесное» Юрия Визбора.

Примите поздравления!

Родители и ученики 5-3 класса:

- Дорогая, Зифа Каюмовна! Примите наши самые искренние и добрые пожелания.

Пусть в День рождения все тепло и любовь вашего сердца, которые Вы щедро дарите своим ученикам, обернутся золотой птицей счастья! И пусть на ее искрящихся радостью крыльях прилетят в вашу жизнь хрустальная чистота мыслей и алмазная крепость духа, изумительное здоровье и царское благополучие! Пусть в Ваш день рождения где-то в далеком небе зажжется волшебная звезда, которая тихим светом радости, благополучия и любви озарит Ваши долгие годы счастливой жизни! Пусть в Вашей нелегкой, но такой нужной работе всегда будет место творчеству, вдохновению, энергичности и задору.

Пусть ученики всегда радуют Вас своими талантами и усердием, родители — деликатностью и отзывчивостью, коллеги — дружелюбием и поддержкой, а семья согревает заботой и вниманием!

Вы совершаете огромный труд каждый день, вкладывая в наших детей большой багаж знаний и умений, которые будут вести по жизни и помогать в трудные минуты. Спасибо за то, что дарите частичку своей души каждому ученику. Вы истинный профессионал своего дела. Пусть улыбка будет всегда сиять на Вашем красивом и таком добром лице, а глаза будут светиться счастьем и радостью!

Выпускники 2021 года, 11-2 класс:

- Дорогая, милая и любимая, НАША, Зифа Каюмовна! Поздравляем с юбилеем! Желаем Вам огромного здоровья, фундаментального терпения, душевного тепла и неиссякаемого чувства юмора. Никогда не принимайте близко к сердцу неприятности, не грустите и не унывайте, оставайтесь такой же жизнерадостной.

Вы для нас - самый лучший учитель, который без остатка отдает себя своим ученикам! Пускай каждый Ваш день начинается с озорных лучей солнышка на подоконнике и приветливых улыбок учеников. Хочется вспомнить Вашу любимую песню: «Милая, моя. Солнышко лесное…»

Сейчас мы студенты. Но с теплотой в душе вспоминаем беззаботные школьные деньки, поездки в театры и музеи, походы в библиотеку, школьные сценки и классные часы, проведённые вместе с Вами. С радостью и грустью (потому что сейчас этого не хватает) вспоминаем поездки в Казань, в тот самый Великий Новгород и др. Храним подаренные Вами сердечки, перечитываем строки стихотворений.

Зифа Каюмовна, спасибо Вам за вашу искренность, доброту, весёлую улыбку, за то, что Вы помогали нам в трудную минуту, поддерживали нас, были с нами на одной волне, терпели наши шалости и прощали нас. Мы будем стараться нести по жизни всю ту энергетику, добро и знания, что Вы заложили в нас. Спасибо за Ваш нелегкий, но нужный и важный труд. Мы Вам очень благодарны.

Выпускники 2013 года:

- Хотим сердечно поздравить нашего классного руководителя и преподавателя — Зифу Каюмовну Исламову с юбилеем!

Зифа Каюмовна - пример доброты, отзывчивости и человеколюбия. Мы с душевной теплотой вспоминаем наши праздники: огоньки и Дни Матери, походы, поездки в музеи, театры и библиотеки. Зифа Каюмовна научила сопереживанию, искренности, вере в чудо.

Каждый наш школьный день Зифа Каюмовна наполняла радостью и яркими красками. Уроки проходили на одном дыхании, будто полет бабочки. Мы изучали правила русского языка и писали сочинения. На уроках литературы знакомились с новыми писателями и литературными героями. Каждый урок они оживали с помощью выразительного чтения и музыкального сопровождения.

Благодаря Зифе Каюмовне мы познакомились с прекрасным праздником — Днем Лицея. В октябре каждый становился героем пушкинских времен и участвовал в костюмированном

балу-маскараде. Мы читали стихи, ставили театральные сценки и танцевальные номера.

Мы уверены, что нам очень повезло с учителем!

Дорогая и любимая Зифа Каюмовна! Спасибо Вам за то, что были нашей классной мамой и отдавали частичку себя на каждом уроке. Мы хотим пожелать Вам здоровья и счастья еще на много-много лет!

Коллектив газеты «Гатчинская правда»

- Зифа Каюмовна – давний читатель «Гатчинской правды». В прошлом году, к юбилею газеты, она поделилась воспоминаниями о том, что газету выписывали еще ее родители. «Но по-настоящему газета стала моей помощницей, когда я стала работать учителем, - рассказала Зифа Каюмовна. - Это сейчас много книг об известных людях, живущих в нашем городе. А я по крупицам собирала газетные статьи «Гатчинской правды». Меня, как учителя литературы, особенно интересовал материал о писателях, поэтах, художниках… Эти пожелтевшие листочки до сих пор хранятся у меня дома. Есть альбом с газетными вырезками из «Гатчинской правды», который мне передала моя учительница литературы - Татьяна Николаевна Рожина. Именно она когда-то и рекомендовала использовать статьи газеты».

Позже в «Гатчинской правде» не раз публиковались сочинения её учеников о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Неоднократно «Гатчинская правда» рассказывала и о самой Зифе Каюмовне. Впервые, пожалуй, в 1974 году, когда была опубликована статья ее классного руководителя Зинаиды Гавриловны Фоминой о ее выпуске, и особо - о Зифе Латыповой:

- Зифа Латыпова по национальности башкирка, но тем не менее мало кто в школе мог сравниться с ней в знании русского языка и литературы. Кроме того, Зифа – прирожденный педагог. Она готова возиться с ребятами без конца. Эти качества проявились у нее в выпускном классе настолько ярко, что педагогический совет школы единодушно «присудил» ее к должности преподавателя русского языка и литературы и даже выдал на руки специальное рекомендательное письмо в институт. Она не обманула наших надежд, вступительные экзамены сдала блестяще, и вот сейчас студентка первого курса государственного педагогического института имени Герцена сидит со мной в учительской и с воодушевлением рассказывает о товарищах, старых и новых, об учебе…

Коллектив «Гатчинской правды» с огромным удовольствием присоединяется к многочисленным поздравлениям с юбилеем. Уважаемая Зифа Каюмовна, мы желаем Вам доброго здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, пусть ученики радуют, выпускники не забывают, а работа по-прежнему приносит удовольствие!

Подготовила Елена Суралёва