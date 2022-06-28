Музей города Гатчины приглашает!

Живописные работы Екатерины Мухортовой представлены в малом выставочном зале в экспозиции под названием «Четыре сезона». Екатерина Мухортова - постоянный участник коллективных выставок, куратор выставочных проектов в Санкт-Петербурге. Ее работы находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.

По словам Екатерины, свой путь к творчеству она начала еще в детстве, в художественной студии и школе искусств. Со временем живопись стала для нее образом жизни, а страсть к путешествиям повлияла на выбор основного творческого жанра - пейзажа.

«Меня восхищает красота окружающего мира, природы, архитектуры, - говорит она о своем творчестве. - Хочется ловить эти ритмы и настроения. Этой выставкой хочу показать, как красив, а порою, и сказочен наш мир в любое время года, передать свои собственные впечатления от каждого момента...»

В большом выставочном зале разместилась выставка живописи и графики «Виражи вдохновения» Юрия Чудновского. Название выставки говорит само за себя — вся жизнь художника так или иначе была связана с авиацией. Однако в новой экспозиции представлены не только «авиационные» работы Чудновского. Художник находится в постоянном поиске собственного стиля, о чем свидетельствует разнообразие его работ. На выставке можно увидеть пейзажи, портреты близких и друзей, живописные работы с изображением насекомых в стиле гиперреализма.

Выставки Екатерины Мухортовой и Юрия Чудновского продолжат свою работу до 3 июля.

Юлия Лысанюк