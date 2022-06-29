«Аэропарк» - четвертый этап!

Что-то из прежнего благоустройства площади им.С.С.Богданова будет восстановлено, что-то появится новое. Так, при перекладке существующего плиточного покрытия предусматривается 50-процентная замена плитки на новую. Будет отремонтировано полимерное покрытие детской площадки и также добавлено новое.

В среду, 29 июня, рабочие трудились в зоне детской игровой площадки, активно строились пешеходная и велосипедная дорожки вдоль ул. Зверевой.

Напомним, что проект благоустройства территории «Аэропарк» - общественная территория в микрорайоне Аэродром между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийской (Липовая аллея) от ТРК «Пилот» до ТД «Вимос», - финалист Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения».

В качестве первого этапа благоустройства был реализован проект «Скейт-парк», занявший I место на конкурсе «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».

На четвертом этапе комплекс работ включает не только благоустройство территории, но и электромонтажные работы вдоль улиц Зверевой и Генерала Кныша, озеленение и установку малых архитектурных форм. Согласно проекту, будут построены две велопарковки, а также установлены около пяти десятков скамеек двух разных видов, 11 пергол, игровой и песочный дворик, столик со стульями, урны, столб навигации и три ветряка.

Заказчиком строительства выступило муниципальное казенное учреждение «Управление строительства муниципального образования «Город Гатчина». Генеральный подрядчик – ООО ПСФ «Корт».

Срок окончания работ согласно муниципальному контракту – 1 октября 2022 года.

Обновленное общественное пространство в структуре «Аэропарка» позволит привлечь внимание детей и подростков, сделать шаг к организации качественного и современного отдыха всех групп населения.

Татьяна Можаева