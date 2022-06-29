Лето на холсте

На этот раз свои лучшие работы представили новые члены ГТХ Александр Грошев, Нонна Демина, Варвара Иванова, Светлана Иванова, Лена Прокопьева, Надежда Тимофеева, Валерий Третьяк, Владимир Шестов, Анастасия Швецова, Дмитрий Швецов.

Все гатчинские художники очень разные: у каждого — свое творческое направление, свои техника и почерк. Но всех их объединяет одно — любовь к творчеству и своей земле. На протяжении многих лет они радуют нас разнообразными юбилейными, тематическими и персональными выставками, представляя Гатчину не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России и за границей (многие их произведения находятся в частных и государственных собраниях и коллекциях).

Напомним, в прошлом году Гатчинское товарищество художников отметило значимую для себя дату — 45 лет с момента своего образования. Товарищество объединяет в себе как профессиональных, так и самодеятельных мастеров. Среди участников ГТХ – Сергей Ильин, Иван Радюкевич и Стас Моисеев, Валерий Шевченко и Вячеслав Данилов, Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий Кинцурашвили, Марина Фазанова, Надежда Качуровская, Геннадий Садомовский и многие другие.

Летняя выставка Гатчинского товарищества художников будет проходить в библиотеке им. А.С. Пушкина до 22 июля.

Юлия Лысанюк