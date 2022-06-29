Жилой комплекс «IQ Гатчина» вошел в ТОП-5 ЖК Ленинградской области
Сегодня в рамках конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский наградил застройщиков-победителей конкурса «ТОП ЖК-2022».
«Строительный комплекс всегда на острие. Всегда чувствует любые изменения внутри страны и за ее границами. Но, несмотря на трудности, слаженная работа строителей и органов исполнительной власти позволяют ежегодно добиваться существенных результатов», – отметил Евгений Барановский на конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы».
В номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области» премии «ТОП ЖК 2022» были отмечены компании «Ленстройград» (ЖК «Солнце 2.0.»), «Ленстройтрест» (ЖК «IQ Гатчина»), «Строительный трест» (ЖК «New Питер») и «КВС» (ЖК «Новое Сертолово»). Одним из лучших жилых комплексов-новостроек в СЗФО признан ЖК EcoCity от застройщика RBI. В номинации «Умный дом» ЖК «ЛесART» СК «Ленруссстрой».
В рамках конференции, организованной Национальным объединением застройщиков жилья совместно, Торгово-промышленной палатой России и порталом ЕРЗ.РФ, обсудили проектное финансирование, развитие ипотечного и строительного рынка, технологии информационного моделирования, цифровая ипотека, применение систем умного дома.
Фото: комитет по строительству Ленинградской области