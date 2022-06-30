«Зелёная планета» для особенных детей

Сотрудники Центра долго готовились, разрабатывали методики, составляли планы занятий, подбирали педагогический состав, и 1 июня смена стартовала. Результат превзошел ожидания.

В отряде 10 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Это дети с разными физическими нарушениями - зрения и опорно-двигательного аппарата, а также интеллектуальными. И все – вместе, в одной команде.

- В основном, это дети, которые занимались у нас в течение учебного года в разных кружках, – рассказывает завуч РЦДТ Татьяна Смирнова. – Мы с ними хорошо знакомы, а это значит, что для педагогов поведение детей не станет неожиданностью, потому что неподготовленному вожатому будет сложно найти подход к особенному ребенку.

- Как проходит день в лагере?

- У нас – ежедневные занятия, с понедельника по пятницу. Конечно, они более развлекательные. Много времени проводим на улице. Наш лагерь называется «Зеленая планета», поэтому определенное внимание уделяется садово-огородническим работам. Например, цветы на клумбе у входа в здание – мы с ребятами сажали. И помидоры посадили. Во время прогулки изучаем флору-фауну на территории РЦДТ. В общем, посвятили себя знакомству с природой.

- Культурная программа, питание?

- У нас очень насыщенная программа, в которую входят и экскурсии. Например, в Гатчинский дворец, на дворцовую ферму. В лагере – трехразовое питание, на завтрак, обед и полдник мы ездим в школу № 5 на собственном автобусе, который нам выделил гатчинский комитет образования. Это новый удобный автобус, оборудованный подъемником для инвалидной коляски. В нашей смене есть ребенок-колясочник, но по большей части он старается обходиться без коляски. Садится в нее, когда хуже себя чувствует.

- Как между собой ладят ваши разновозрастные дети, с разными диагнозами?

- Общаются ребята хорошо. Никаких признаков агрессии не было. А как только ребенок отвлекается, к нему подходит педагог – предлагает новую игру, новое занятие и т.п. Хотя – да, все очень разные. Есть сочетанные диагнозы, когда дети ходят с трудом – приходится поддерживать, подстраховывать. Есть слабовидящий ребенок, которому тяжело ориентироваться на улице. И есть дети с аутистическими расстройствами, задержкой психического развития, с умственной отсталостью.

- Как они участвуют в общих играх, занятиях – выборочно?

- Занимаются все! И с огромным интересом. Будь то рисование или ритмика, даже те, у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата. Упражнения подобраны таким образом, чтобы справился каждый. У нас также есть эстрадный ансамбль, театр, рисование в разных техниках, с разными педагогами, в том числе рисование песком, декоративно-прикладное творчество, батик. Не говоря уже о спортивных и развлекательных играх.

Все занятия проводят только наши педагоги. У нас три воспитателя, и это люди – по-настоящему увлеченные своим делом. Все разного возраста, есть педагог-мужчина, который ведет художественную обработку древесины. Я тоже сейчас в лагере – не завуч, а просто вожатая, и с удовольствием принимаю участие в играх и занятиях вместе со всеми. Это действительно затягивает! Дети особенные, все очень индивидуально. Девочек примерно треть, остальные – мальчишки.

- Как родители отнеслись к вашей затее?

- Родители очень довольны. С бытовыми вопросами, с едой, питьем у нас все сложилось благополучно. Среди наших воспитанников есть дети, которые в принципе всегда – только с мамой, а тут они приходят к нам на целый день и уходить не хотят! Вечером просят мам подождать, чтоб еще поиграть, пообщаться. Это приятно. Мы заразили их своей энергией, интересом. Для детей с особенностями развития очень важна социализация. А детям с ограниченными возможностями необходимо чувствовать себя на равных с обычными ребятами, быть вовлеченными.

- Вы – первопроходцы. А это всегда сложно – быть первыми…

- Конечно, у нас нет чужого опыта, на который можно было бы опереться. Но мы очень долго планировали, готовились, согласовывали, поэтому все идет хорошо. Хотя и не просто. Смена в лагере рассчитана на весь июнь, и, если все пойдет по плану, мы продолжим эту работу в следующем году.

Екатерина Дзюба