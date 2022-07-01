В детские дома придет «Большая перемена»

При рассмотрении проекта федерального закона «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена» в комитете по молодежной политике Госдумы поддержана соответствующая поправка.

«Такое большое Всероссийское движение детей и молодежи должно уделять особое внимание детям, оставшимся без родителей, тем, которые оказались в сложной ситуации. Возможность создавать отделения движения в детских домах обеспечит большую вовлеченность, даст дополнительные возможности для личностного развития детей-сирот», ― подчеркнула автор инициативы зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко от «Единой России».

По текущей версии законопроекта структура движения включает в себя региональные, местные и первичные отделения. Поправкой предлагается создавать отделения движения, в том числе и в детских домах.

Предполагается, что региональные отделения будут формироваться в каждом субъекте РФ, местные – в муниципальных образованиях, а первичные – в общеобразовательных организациях, а также в организациях среднего профессионального образования и иных организациях, входящих в инфраструктуру молодежной политики.

Занко уверена, что отделения могут и должны быть сформированы и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.