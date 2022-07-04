Бег для всех - в Приоратском парке

Тренировку провёл тренер высшей категории, мастер спорта по легкой атлетике и лыжному спорту Анатолий Николаевич Ефимов. За годы преподавательской деятельности он подготовил десятки мастеров спорта и тысячи любителей бега приобщил к регулярным занятиям.

Анатолий Николаевич рассказал об основах техники бега, о том, как подготовиться к тренировке, как правильно отдыхать, дал множество полезных советов начинающим любителям бега.

Следующая тренировка пройдет во вторник, 5 июля, в 18:00. Место сбора группы - на пригорке между Филькиным озером и спуском к Приоратскому дворцу.

Источник: Парковое агентство