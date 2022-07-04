Учитесь управлять домами!

В Районном центре детского творчества (РЦДТ) профориентации детей уделяют большое внимание, и потому по мере возможностей стараются знакомить воспитанников с огромном миром профессией. В этот раз ребята узнали о самом близком и знакомом для них: о доме, в котором они проживают, и о людях, которые трудятся в сфере ЖКХ, обеспечивая уют, комфорт и безопасность домов. Небольшие видеосюжеты наглядно продемонстрировали работу сотрудников разных профессий МУП ЖКХ г. Гатчины.

- Как показала проведённая мною игра среди ребят и преподавателей РЦДТ, дети хорошо разбираются и находят отличие в понятиях общедомовое имущество собственников и имущество внутриквартирное, знают профессии людей, которые обслуживают многоквартирные дома. Ребята понимают почему важно и как беречь ресурсы: воду, тепло, свет, - поделилась Светлана Терентьева.

С помощью презентации Светлана Тимофеевна познакомила ребят с «умным» оборудованием и технологиями', которые сегодня позволяют эффективно достигать результата в работе по содержанию многоквартирных домов. Приятным открытием для детворы стало и то, что многие дома города Гатчины становятся современными, благодаря внедрению технологий «умного ЖКХ» - это установка в домах автоматических индивидуальных тепловых пунктов с датчиками погодного регулирования, изготовление горячей воды прямо в доме, что позволяет сократить потери тепла в трубах по пути к дому, оснащение подъездов некоторых многоквартирных домов «умными домофонами», приборами для дистанционной передачи показаний потребления электроэнергии (ФОБОС), утепление фасадов домов специальными материалами, позволяющими фасаду «дышать» (вентилируемые фасады), освещение лестничных клеток подъездов домов энергосберегающими светильниками, в том числе, с датчиками движения.

В конце занятия ребята открыли «золотое правило» совместного проживания в многоквартирных домах: «Уют пусть в доме и покой хранит весёлый Домовой, а вот порядок здесь, как раз, зависит, жители, от вас».

После окончания познавательного урока заместитель директора РЦДТ Юлия Викторова вручила Светлане Терентьевой, а также руководителю предприятия Максиму Поздняку благодарственные письма за организацию тематической беседы о профессиях работников сферы ЖКХ и специфики их работы. И договорились, что сотрудничество будет продолжено.

Андрей Соколов