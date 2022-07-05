В Гатчине ремонтируют дворы

С ООО «ДСК Патриот» заключен муниципальный контракт на сумму 14,5 млн рублей. В микрорайоне Аэродром на ул. Сандалова, д.3 компания ремонтирует дворовый проезд, строит парковку и тротуарную дорожку к детскому саду. В центре Гатчины она же благоустраивает территорию на улице Рощинской, д.2 и д.2Б. Следующий этап – благоустройство большой внутридворовой территории, по адресу: ул. К. Маркса, д.54, д.58 – ул. Гагарина, д.19, д.21 - ул. Киргетова, д.15.

В понедельник, 4 июля, в 9 утра на ул.Сандалова работа шла полным ходом. На улице столбик термометра уже поднялся выше 25 градусов. На вопрос, как работать в такую погоду, руководитель подрядной организации признает: «Хотелось, чтобы было чуть попрохладнее. Рабочим очень сложно целый день находиться в пекле».

В ходе традиционного осмотра ремонтных работ в Гатчине глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим проверила все объекты «ДСК Патриот».

- На данный момент у нас в Гатчине почти на 95% закончены работы по благоустройству дворовой территории на ул. Рощинской д.2 и на 90% – на Рощинской д.2Б, где выполняется устройство основания детской площадки и пешеходной дорожки, - пояснил генеральный директор ООО «ДСК Патриот» Сережа Айвазян. - На ул. Сандалова осталось два дня на асфальтирование и 2-3 дня на укладку тротуарной плитки. В течение 5-6 дней мы работу на этом объекте закончим и подготовим объект к сдаче. С 11 июля планируем начать большое благоустройство во дворе на пересечении ул. К. Маркса с ул. Киргетова, у магазина.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим проверила ход работ еще по нескольким адресам. В том числе ремонт дворовой территории на ул. Григорина, д.11 - ул. Нестерова, д.6/8 и ремонт участков тепловых сетей у домов 5, 7, 7а по ул. К.Маркса и домов 7 и 9/5 по ул. Л. Шмидта. Следующим этапом здесь запланировано благоустройство большой дворовой территории в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда».

- Мы работаем в диалоге с подрядчиками, и те замечания, которые были отмечены в ходе осмотра, вполне устранимы, - отметила Людмила Николаевна.

Татьяна Можаева