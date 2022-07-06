17 лет за производство наркоты

Осужденный оборудовал кустарную нарколабораторию в садоводстве в Вырицком поселении. В дачном доме своей жены он организовал производство синтетического наркотика – на продажу. Примерно за полгода Шумило успел изготовить более 2 кг наркотического средства «мефедрон».

Государственное обвинение в суде поддерживал первый заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин.

Осужденный – опасный рецидивист. У него уже есть судимость за тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд принял во внимание это обстоятельство, а также учел повышенную общественную опасность совершенного преступления. Производителя наркотиков приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.