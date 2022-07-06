17 лет за производство наркоты
Семнадцать лет строгого режима получил хозяин нарколаборатории в Гатчинском районе. Ленинградский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Шумило. Он признан виновным по части 5 статьи 228.1 УК РФ: незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере.
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Осужденный оборудовал кустарную нарколабораторию в садоводстве в Вырицком поселении. В дачном доме своей жены он организовал производство синтетического наркотика – на продажу. Примерно за полгода Шумило успел изготовить более 2 кг наркотического средства «мефедрон».
Государственное обвинение в суде поддерживал первый заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин.
Осужденный – опасный рецидивист. У него уже есть судимость за тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Суд принял во внимание это обстоятельство, а также учел повышенную общественную опасность совершенного преступления. Производителя наркотиков приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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