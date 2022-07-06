«Дорогой добра – в школу!» - так можно сформулировать главный итог благотворительных акций фонда.

Мы сердечно благодарим коллективы педагогов, учащихся и родителей Гатчинских школ №1, №2, №4, №7, лицея №3 и гимназии им. К.Д. Ушинского за активное участие в этих акциях, неравнодушие к проблемам подготовки детей к школе в семьях, находящихся в сложных жизненных условиях.

Хочется отметить, что школьно-письменные принадлежности подобраны с заботой и любовью – яркие, красочные, добротные и необходимые, особенно, для будущих первоклассников.

Уже в июне учащиеся 2-6 классов из семей, состоящих на учете в Фонде «Теплый дом», получили отличные наборы для школы. А будущим первоклассникам (в списке уже 32 ребенка) вручат школьные подарки на традиционном праздничном мероприятии в августе.

Фонд выражает признательность специалистам Гатчинского Дворца молодежи и Комитета по туризму, спорту и молодежной политике Гатчинского муниципального района за большую организационную работу по подготовке коллективов школ и общественности к участию в благо-творительной акции «Соберем ребенка в школу» и оказанию адресной поддержки семьям со скромным семейным бюджетом.

Надежда Волкова, директор фонда «Теплый дом»