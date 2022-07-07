О люках, трубах и тополях

Визит руководителя района состоялся по обращению Николая Константиновича Соболя, написанного от имени жильцов дома № 21. Он живет здесь с 1977 года и душою болеет за порядок.

- Очень просим вас помочь нам в решении вопроса благоустройства нашего двора и вернуть на дом водосточные трубы, которые были зачем-то демонтированы. Во время дождей с крыши льется «водопад», разрушая отмостку и цокольную часть дома, - говорится в обращении.

Граждане несколько раз жаловались в соответствующие службы, но получали отписку.

Встреча проходила во дворе дома, где жители продемонстрировали все проблемные места. Людмила Николаевна лично осмотрела фасад дома, прилегающую территорию, убедилась в необходимости выполнения работ. Руководитель МУП ЖКХ города Гатчины Максим Поздняк доложил, что водосток и ограждение крыши уже включены в проект капремонта.

Пользуясь случаем, жильцы дома также показали заброшенный ливневый колодец на углу дома, возле которого разрушается асфальт и во время дождя собирается огромная лужа. Запросы в «Водоканал» и УБДХ к результату не привели.

Осмотрев двор, Людмила Нещадим дала сотрудникам два дня на решение вопроса о перспективах люка и асфальтировании участка. Ливневый колодец и отмостка дома будут приведены в порядок в этом году. Ремонт двора и обустройство парковки решено рассчитать и включить в план на следующий год.

Также жители дома №21 попросили спилить тополя, пух с которых заполонил весь двор. Люди жаловались, что он не только пожароопасен, но и вызывает аллергию. Но чтобы приступить к решению этого вопрос, им предстоит сначала оформить коллективное письмо и собрать подписи жителей.

Татьяна Можаева