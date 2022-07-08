«Ленинградец» принимает поздравления

«Это хорошее достижение. Стоит вспомнить, что клубу всего 4 года, но он уже сформировался, как профессиональный. Сегодня у нас есть и детская футбольная школа, и свой пул болельщиков. Все жители Ленинградской области знают о клубе. К сожалению, не все удалось вам и нам из того, что планировали. Мы ставили задачу выйти в 1 лигу, но 3 место — это тоже хорошо. За это спасибо. Но я рассчитываю, что новый сезон будет более успешным, и мы решим задачу выхода в 1 лигу. Для этого у команды есть все — тренировочная база, качественный тренерский и сервисный состав. В этом году мы договорились со стадионом «Петровский». Этот стадион — фартовый для нас: результат игр на нем неплохой. Я думаю, он более удобен для болельщиков из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кстати, все кто работают в областном правительстве, — тоже болельщики «Ленинградца». Хочу сказать, что наши футболисты не только защищают спортивную честь региона, команда активно пропагандирует футбол. Все больше мальчишек и девчонок сегодня хотят играть в футбол. Многие города нашей области мечтают, чтобы «Ленинградец» приехал к ним на игру. Хочу поблагодарить всех вас за преданность клубу, за то, что боретесь в каждом матче. У вас не было ни одного проходного матча! Всегда борьба от начала до конца. Спасибо тренерскому штабу — это основа команды», — сказал Александр Дрозденко, приветствуя футболистов и тренеров «Ленинградца».

«С нового сезона буду стараться посещать все домашние игры клуба. Потому что хорошо, когда есть пример губернатора, ведь любимую команду надо поддерживать», — добавил глава региона и предложил проводить соревнования по футболу с участием клуба «Ленинградец» за кубок губернатора, чтобы каждый город Ленинградской области имел возможность принять турнир на своей площадке и жители могли бы поболеть и посмотреть настоящий футбол.

Клуб «Ленинградец» впервые в своей истории занял третье место по итогам сезона.