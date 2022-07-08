Ленинградские семьи принимают поздравления

«Всегда наша страна была сильна семьей. Большой традиционной семьей ― с детишками, мамами, папами, бабушками и дедушками. Я всегда испытываю большую гордость, когда общаюсь с крепкими семьями. Они являются примером, хочется говорить о таких семьях, поддерживать. Хочу пожелать всем семейного счастья, благополучия и достатка. Спасибо, что вы создали хорошие крепкие семьи. С праздником!» ― поздравил глава региона.

В своем приветственном слове глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила:

- Наша дружная гатчинская семья состоит из людей разных национальностей, профессий, возрастов. Но всех нас объединяет одно – безусловная любовь к Гатчинскому району, уважение к его прошлому, вера в большое будущее. Отмечу, что с начала года у нас зарегистрировано 415 браков, в семьях родилось 755 малышей, 2421 семья считается многодетной, в них воспитывается 8252 ребёнка. С 2007 года Почетным знаком Ленинградской области «Слава матери» награждены 58 многодетных мам Гатчинского района, достойно воспитывающие пять и более детей. В 2014 году был учрежден Почетный знак Ленинградской области «Отцовская доблесть», которым были награждены 8 многодетных отцов. Мира и любви вашему дому, дорогие жители Гатчинского района! Счастья, здоровья и благополучия.

Сегодня медалью «За любовь и верность» наградили Павла Николаевича и Надежду Михайловну Черепановых, их семейный стаж насчитывает 52 года. Владимира Федоровича и Тамару Кузьминичну Степановых, которые отметили 60-летний юбилей со дня свадьбы. Николая Николаевича и Любовь Сергеевну Жидковых, которые состоят в счастливом браке 56 лет.