Семье в подарок - микроавтобус

Обладателями новых отечественных микроавтобусов стали две многодетные семьи.

Александр Остренко и Анастасия Кудьярова из Гатчинского района воспитывают семерых детей: четырех сыновей и трех дочерей. Глава семьи является индивидуальным предпринимателем, в 2017 году был награжден знаком отличия «Отцовская доблесть». Большое внимание в семье уделяется воспитанию, обучению и развитию детей. С раннего детства детям прививается любовь к труду, дети помогают маме в ведении домашнего хозяйства.

Гатчинцы Александр и Наталья Остапчук воспитывают шестерых детей: четырех дочерей и двоих сыновей. В семье царит понимание, уважение друг к другу и старшему поколению. Дети воспитываются в любви и ласке, сызмальства приучаются к труду.

Как отметила координатор проекта «Крепкая семья», депутат Законодательного собрания Людмила Тептина, эта мера поддержки действует в Ленинградской области с 2016 года.

- Сначала было принято решение обеспечивать микроавтобусами отечественного производства семьи, в которых воспитываются 7 и более несовершеннолетних семей. За 5 лет мы все такие семьи охватили. Поэтому с 2022 года расширили категорию получателей – теперь дарим микроавтобус семьям, в которых 6 и более детей. Для многодетной семьи – это очень важно. Она получает возможность всей семьей выехать, например, в театр или в музей, на пикник на природу или в гости.