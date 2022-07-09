В доме барона Жирара идёт ремонт

Дом на улице Урицкого, 20А в Гатчине построен в 1876 году в стиле итальянских палаццо для фрейлины супруги Императора Александра III Марии Федоровны - княгини Екатерины Михайловны Волконской. Среди гатчинцев за этим необычным домом уже давно закрепилось название «Дом Жирара».

Генерал-майор свиты Его Величества, барон Лев Фёдорович Жирар де Суконтон - командир второй гвардейской роты первой бригады стал хозяином дома в начале XX века. В 1905 - 1907 годах он командовал лейб-гвардии Кирасирским полком, который квартировался в Гатчине. При Л.Ф. Жираре де Суконтоне к дому был пристроен высокий пандус для подъезда экипажей, а позднее автомобилей, которые только начинали появляться в Гатчине. По воспоминаниям старожилов, частыми гостями барона были Великий Князь Михаил Александрович и его супруга Наталья Брасова, которые жили на этой же улице по соседству. Они всегда подъезжали к дому на шикарном автомобиле. В 1914 году, в связи с началом Первой мировой войны, в усадьбе разместился военный лазарет на 20 мест. Он был открыт по инициативе генеральши Жирар де Суконтон.

После Октябрьской революции дом национализировали и перепланировали под коммунальные квартиры. В довоенный период в доме размещалось общежитие Гатчинского педагогического техникума. Во время фашистской оккупации особняк занимали немецкие офицеры. С 1944 года здесь размещалась строительная школа ФЗО, в которой обучались более 100 молодых колхозников. После закрытия школы здесь снова разместились коммунальные квартиры.

Переживший лихие годы старинный особняк – сейчас многоквартирный жилой дом без охранного статуса. Основательного и бережного ремонта он требовал давно. И вот дом барона Жирара включили в программу капитального ремонта Ленобласти. И как только был определен подрядчик, ремонт начался. Что в итоге получится – сейчас интересует всех.

- Во-первых, здесь проводится комплексная работа: ремонт фасада и крыши, - пояснил начальник управления контроля качества производства работ Фонда капремонта Ленобласти Дмитрий Жук. - Сразу столкнулись с тем, что этот дом, к сожалению, не имеет официального статуса объекта культурного наследия. Мы сняли все размеры и, насколько возможно, будем восстанавливать тот облик, что был у этого дома. Здесь очень много резных декоративных элементов разных конфигураций: деревянные кобылки, капители, обрамление окон в виде ажурных откосов, декоративные накладки на угловых частях здания, которые обеспечивают исторический вид. Все эти элементы будут сохранены, чтобы их дальше использовать. Подрядчик приглашал реставраторов, которые занимаются конкретно этими работами. Вопросов к восстановлению нет, будем продолжать работать. Ремонт кровли подрядчик должен завершить до 15 августа, а фасад – до конца сентября.

Как пояснил Дмитрий Жук, в первую очередь были демонтированы облицовка и покрытие. Затем восстановлена и очищена поверхность бруса. Дальше дом будут утеплять в несколько слоев. К этому все готово - конструкция уже стоит. Затем все закрывается имитацией бруса, чтобы создать эффект исторического здания.

Дмитрий Жук подчеркнул, что сроки не нарушаются. В начале были некоторые технические сложности, но сейчас все решено, благодаря активному участию администрации Гатчинского района и управляющей компании МУП ЖКХ г.Гатчины. Процент исполнения работ хороший.

Капремонт проводится без расселения. Жильцы относятся к этому, в основном, с пониманием: лучше сейчас потерпеть и жить в хорошем доме.

- В доме 16 квартир. Стараемся услышать всех, пойти навстречу, - сказал директор по строительству компании ООО «Олимп-Строй» Виктор Кожушко.

- На рынке мы с 2008 года. С фондом работаем почти с начала его существования, - рассказал Виктор Кожушко. - В этом году в Гатчине у нас шесть объектов, в районе - еще четыре объекта. А по Ленинградской области всего 36 адресов. Просрочек у нас с первых дней не было. Активное участие принимаем не только в ремонте, но и предлагаем свои технические решения и максимально воплощаем их, если при вскрытии обнаруживается, что какие-то моменты не были обследованы.

Виктор Кожушко также отметил тесное взаимодействие с администрацией Гатчинского района: были подняты исторические архивы, нашлись фотографии, документы. Подрядчик заверил, что все, что есть, будет сохранено, что утрачено – восстановлено. Также мы восстановим пандус для карет с лошадьми, которым знаменит этот дом.

- Мы определили, что нужно согласовать, на что обратить больше внимания, чтобы сохранить исторический облик. Мы даже сами не ожидали. Это реально интересная, творческая работа. Вышли на объект, стали вскрывать, а там гвозди почти 150-летней давности – настоящие, кованые, которые использовали в то время. Здание возрастное. Приняли решение усилить конструкции от возможной деформации. Мы обнаружили, где во время войны были разрушения. На кровле видно, что сделано изначально при постройке, а что отремонтировано после войны. Более позднее сохранилось гораздо хуже. Сейчас кровля в максимальном исполнении. Началась подготовка под покрытие, - сказал Виктор Кожушко.

Как отметил начальник управления контроля качества, «Олимп-Строй» - один из самых надежных и квалифицированных подрядчиков.

Что получится - покажет время. Возможно, в будущем этому зданию присвоят статус объекта культурного наследия, и все участники его восстановления оставят след в истории Гатчины – столицы Ленинградской области.

- Нам даже приятно в этом поучаствовать и сказать: «Это мы сделали», - признался Дмитрий Кожушко.

Татьяна Можаева