«Были сильными в работе - и докажем это в спорте!»

В этом году традиция ежегодных спортивно-туристических слетов медиков возобновилась после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

Организацией очередного слета занимались комитет по здравоохранению Ленобласти, правление РОО «Врачебная палата Ленинградской области», «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» и администрация Гатчинского района. Хозяйкой мероприятия выступила Гатчинская КМБ, чья команда стала победителем турслета 2019 года.

Активный отдых - прекрасный способ сплочения коллективов медицинских организаций, это заряд бодрости и источник отличного настроения. Именно таким турслет подготовили комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района при участии администрации Сиверского поселения и ООО «Компания Мегаватт».

Участников соревнований лично поддержал вице-губернатор Николай Емельянов. С добрыми напутствиями выступили председатель оргкомитета слета – председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В слете принимали участия команды лечебных учреждений области. В этот раз – 20 команд, включая команду «Синусовый узел» комитета по здравоохранению.

Медики быстро разбили лагерь, развернули палатки, соорудили место для костра, и непредсказуемая погода уже не пугала. Настрой был позитивным. Кто-то стремился к победам, а кто-то считал, что главное - участие, приятное общение и свежий воздух. Все оказались в выигрыше. Ярких моментов и азартных состязаний было много. Эмоции плескались через край!

Конкурсная комиссия оценивала не только спортивные успехи, но и творческие находки. В программе слета - 11 видов соревнований и интересных конкурсов: туристская полоса препятствий, перетягивание каната, водный мяч, сплав на байдарках, волейбол, состязание в меткости, футбол, а также приветствие, художественная самодеятельность, лучший бивуак и лучшее блюдо дня.

В итоге победу одержала команда «Гамбит» Гатчинской КМБ, поэтому в следующем году встреча вновь состоится на гатчинской земле.

На втором месте – команда «Свирский заезд», Свирская психиатрическая больница, третье место - «ЭнергоМедики», Центральная медико-санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства, г. Сосновый Бор.

С отличным настроением выступило еще одно медучреждение, базирующееся в Гатчинском районе, - команда «Палатка №6», Дружносельская психиатрическая больница.

Татьяна Можаева

Фото Натальи Чикуновой