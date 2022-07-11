Виола да гамба: из глубины веков

Виола да гамба — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол, близкий по размеру и диапазону современной виолончели. По сравнению с другими инструментами скрипичного семейства извлекаемые из нее звуки отличаются особенной глубиной, мягкостью и утонченностью.

Виола да гамба была необычайно популярна среди европейских исполнителей XVIII века. Как рассказал Руст Позюмский, в те времена было широко распространено домашнее музицирование, когда люди сами осваивали музыкальные инструменты, собирались компаниями, чтобы играть в свое удовольствие. Первыми исполнителями стали прихожане церквей, поющие в хорах. Те, кто пел особенно хорошо, исполняли сольные арии. Для таких целей тоже специально писалась музыка. В частности, для виолы было написано множество произведений известных композиторов середины XVIII века.

Виола звучала в светских салонах целое столетие, после чего ее место заняла виолончель. Только в начале XX века практически забытая и вытесненная другими инструментами виола да гамба стала возвращаться в концертные залы. Возрождение этого замечательного инструмента началось на волне интереса к историческому исполнительству. Это движению возникло в Европе после Второй Мировой войны, когда начали всерьез исследовать источники по истории старинных инструментов и их звучанию. Игра на виоле да гамба была воссоздана любителями этого инструмента и специально созданными обществами виолистов.

Мульти-инструменталист, композитор и преподаватель, лауреат конкурса им. ван Вассенара, Руст Позюмский давно и хорошо знаком любителям старинной музыки. Профессиональный музыкант-альтист закончил Санкт-Петербургскую консерваторию.

- Академическая консерваторская среда, с одной стороны, готовит действительно профессионалов, - говорит Руст. - Но это скорее довольно узкий, стандартный диапазон исполнительства. Мне всегда хотелось узнать в музыке что-то еще, и я начал играть фолк, средневековую музыку.

В качестве классического и барочного исполнителя музыкант объездил полмира, играя с известнейшими музыкантами. Но дело не ограничилось только исполнительством: в итоге Позюмский и сам стал сочинять музыку для виолы да гамба, собрав вокруг себя других замечательных виолистов и вокалистов.

В 2017–2021 годах в соавторстве с певицей Алисой Тен Руст Позюмский воплотил несколько творческих инициатив на стыке этнической и современной музыки: барочный ансамбль Two Daughters, проекты «Песни Элиота» и Novoselie.

В Гатчину музыканты-виолисты привезли концерт, составленный из произведений английской и французской музыки XVII-XVIII веков. На музыкальном вечерепрозвучали барочные произведения Марка-Антуана Шарпантье, Мэтью Локка, Иоганна Себастьяна Баха, Марена Маре, Дитриха Букстехуде. Среди музыкантов, игравших в этот день в нашем городе — такие известные виолисты, как Вадим Вайнштейн, Алиса Тен, Марфа Семенова. Участие в концерте принял и наш гатчинский музыкант — известный художник, педагог детской художественной школы Вадим Кинович. Прозвучал и дивный вокал в исполнении Алисы Тен и Марфы Семеновой.

- Мы стараемся играть музыку так, как будто это было написано вчера, приближаясь к формату XVII-XVIII веков, когда вместе встречались для музицирования как профессиональные музыканты, так и любители, - говорит Руст Позюиский. - Наши музыканты играют музыку для собственного удовольствия, ради самого процесса, они просто хотят ее играть, и я считаю, это прекрасно!

Юлия Лысанюк