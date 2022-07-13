Проспект Гатчины в ожидании нового асфальта

Как уже смогли заметить и оценить горожане, на первом этапе подрядчик провел ревизию и ремонт люков. Наступает время ремонта непосредственно дорожного полотна. Работы по муниципальному контракту выполняет ООО «ДСК РЕГИОН».

Как информирует подрядчик, работы на проспекте будут проходить по следующему графику:

16 июля - фрезерование асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Рощинской до ул. Гагарина;

18 июля (8.00-21.00) - фрезерование на участке от ул. Гагарина до ул. Соборной, примыкания, съезды и перекрестки на участке от улицы Рощинской до улицы Радищева;

19 июля - фрезерование на участке от ул. Соборной до Банного переулка, примыкания, съезды и перекрестки на участке от улицы Радищева до ул. Чкалова;

20 июля – фрезерование на участке от Банного переулка до Смоленских ворот, примыкания, съезды и перекрестки на участке от ул. Чкалова до Смоленских ворот;

21-27 июля - выравнивание бортовых камней, подготовительные работы к устройству асфальтобетонного покрытия на всей протяженности пр. 25 Октября от ул. Рощинской до Смоленских ворот;

27 июля (ночное время с 20.00 до 8.00) - устройство выравнивающего слоя покрытия на участке от ул. Рощинской до Смоленских ворот (с учетом примыканий, съездов, перекрестков), четная сторона;

28 июля (ночное время с 19.00 до 7.00) - устройство выравнивающего слоя покрытия на участке от Смоленских ворот до ул. Рощинской (с учетом примыканий, съездов, перекрестков), нечетная сторона;

29 июля (ночное время с 19.00 до 7.00) - устройство верхнего слоя покрытия на участке от ул. Рощинской до Смоленских ворот (с учетом примыканий, съездов, перекрестков), четная сторона;

30 июля (ночное время с 19.00 до 7.00) - устройство верхнего слоя покрытия на участке от Смоленских ворот до ул. Рощинской (с учетом примыканий, съездов, перекрестков), нечетная сторона;

1-20 августа - установка дорожных знаков, нанесение разметки на всей протяженности пр. 25 Октября от ул. Рощинской до Смоленских ворот.

Водители, будьте внимательны и осторожны.