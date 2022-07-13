Ромашка на счастье!

С большим букетом белых ромашек пришли в Детскую библиотеку на встречу с читателями - участниками Семейной академии Фонда многодетных матерей и опекунов «Теплый дом» - волонтеры Школы третьего возраста Нина Васильевна Миронова и Ольга Васильевна Гаврилова. Они рассказали ребятам историю возникновения праздника, читали стихи о Петре и Февронии.

Детям предложили порассуждать о том, какую семью можно считать счастливой. Ребята увлеченно вспоминали самые ласковые домашние прозвища, рисовали семью, читали стихи о ней и вспоминали сказки, пытались изобразить счастье мимикой и жестами. Ребята, рассказывая о своей семье, в первую очередь говорили о своих родителях, которые заботятся о них, стараются обеспечить всем необходимым, водят в различные кружки и секции.

Видя, как ребята с увлечением рассказывают о своих семьях, Галина Васильевна и Ольга Васильевна сделали вывод, и дети с ними согласились, что семья – это большая ценность, которую необходимо беречь.

И если говорить о своей семье оказалось для детей делом не очень лёгким, нарисовать – значительно проще. Вот мама Димы Стрыгина с кошкой на плече. А это семья Ани Яковлевой – мама, папа и трое детей. По росту, от высокого папы до маленькой Миланы, выстроилась семья Ивановых. Арина Лазарук, помимо папы, мамы и брата Артёма, полноправными членами своей семьи считает кошку Муську и кота Атоса! Всем нашлось место на её рисунке.

Под несмолкаемый шум и смех был инсценирован финал семейной сказки «Репка». Школьники примеряли приготовленные организаторами шляпы, платки, очки и другие аксессуары и снимались на видео. Но главной «фишкой» оказался оригинальный текст от каждого персонажа, который надо было придумать самому. Пришлось побороться за самое остроумное выступление!

Нарядившись в театральные костюмы, ребята разыграли сценку из любимой сказки. Вытащили репку, которая упиралась изо всех сил, - ведь дружной семье любое дело под силу!

Символы праздника – ромашки были повсюду: на одежде ведущих, на столах. Свой рисунок каждый раскрасил на свой вкус и унес с собой, на память о самых дорогих людях и о веселом, душевном празднике. А еще каждый участник унес домой символ праздника – букетик белых ромашек.

Огромное спасибо волонтерам Школы третьего возраста за подготовку и проведение замечательного душевного праздника. Надеемся на новые встречи.

О.В. Гаврилова, А.Н. Касьянова