Вместе 50 лет!

- Евгений Эдуардович, как вы познакомились с будущей супругой?

- Мы познакомились в интересной обстановке. Я сам из Ростовской области, в Гатчине проходил воинскую службу. Призывался из города Армавира Краснодарского края, где после окончания средней школы учился в механико-технологическом техникуме. Так как у меня было среднее образование, меня забрали в армию, не дав окончить техникум. Я служил на ул. Рощинской в строительной части. (Кто бы мог подумать: теперь я каждый день хожу через бывший плац на работу). Служба была интересная. Я занимался музыкой, для чего у нас в части были созданы хорошие условия, играл в духовом оркестре, пел в ВИА.

В то время за войсковыми частями были закреплены учебные заведения. У нашей части подшефной была Гатчинская школа №10. Нас пригласили выступить на празднике в честь Дня учителя. Это было 2 октября 1971 года. Мы отыграли торжественную часть. Начались танцы. И именно здесь я познакомился с лаборанткой Наташей - Натальей Владимировной Лазуткиной. Ее папа был директором Гатчинской школы №10, а потом – директором школы-интерната.

- Кто первым проявил инициативу?

- Она пригласила меня на белый танец. Видимо, я ей приглянулся. И это понятно: я же был солистом. И до сих пор пою. Недавно записал свой диск - 15 песен.

То есть инициативу проявила она, а я не возражал. Она мне и в разговоре понравилась своей воспитанностью, простотой в общении. Не было никакой звездности: «Я - дочь директора!». Просто нормальная девушка.

Завязалась дружба, а служба продолжалась, я жил в казармах. Видеть ее каждый день я не мог. Приходилось писать письма. Встречались, когда я был в увольнении. И в 1972 году 18 апреля - в день ее рождения, когда я еще был военнослужащим, мы подали заявление в ЗАГС.

- Как проходила свадебная церемония?

- Заявления принимались в здании нынешней администрации Гатчинского района. Нам дали три месяца подумать. А 8 июля состоялась регистрация нашего брака.

Торжественная церемония проходила в здании Гатчинского Дома культуры на втором этаже. Все очень красиво – нарядный зал, свадебное платье, костюм, гости, цветы. Помню, что в этот день Гатчину накрыла страшная жара. Нужно было вынести процедуру регистрации, а она была очень длинной. Гораздо длиннее, чем сейчас. Много выступающих, поздравляющих, фотографирование. А ночью разыгралась страшная буря. В городском парке ломались вековые дубы, на лодочной станции переворачивались лодки. Так бурно природа отреагировала на нашу свадьбу - она ликовала.

- У вас есть совместное хобби?

- Конечно, дача и огород. Мы сами выращиваем рассаду. У нас свои помидоры, перцы, лук, морковь, свекла, картофель, горох, клубника. Все для семьи, а она у нас большая.

- Что вы подарили супруге в честь юбилея?

- Прекрасный букет роз. А 50 лет назад перед свадьбой я подарил Наташе на день рождения куклу. Она была говорящая, закрывала глазки. Тогда это была большая редкость. Кукла сидела на капоте свадебной машины «Волга». Она и сейчас у нас в целости и сохранности. Все дети и внуки знают, что это кукла, подаренная мною 50 лет назад. Она наш талисман.

Самое большое наше богатство – это дети и внуки. У нас большая и дружная семья. Мы с женой счастливы, что у нас прекрасные дети. Дочь работает в лицее №3 учителем начальных классов, сын - в администрации.

Сегодня у меня 11 внуков, два правнука и две правнучки. Мы любим их. Они любят нас. Это дорогого стоит. Можно сказать, что жизнь прожита не зря.

- Как золотой юбиляр семейной жизни посоветуйте, как поступать в сложных ситуациях, чтобы сохранить семью?

- Главное - нужно уступать друг другу, понимать друг друга. Это позволяет жить вместе долгое время. Все было в нашей жизни. Но мы находили в себе силы, которые позволяли уходить от неприятностей.

Время пролетело незаметно. Прошло ровно 50 лет. Появился новый праздник - День семьи, любви и верности, и он совпал с днем нашей свадьбы. Это удивительно.

2022 год вообще очень значимый для нашей семьи. У меня - 70-летний юбилей; 35 лет, как я директор лицея №3; 50 лет, как демобилизовался и 50 лет нашей супружеской жизни – золотая свадьба.

- От всей души поздравляем вас с этими яркими и знаменательными датами!

Татьяна Можаева