Автобусы-нарушители

По данным Госавтоинспекции, состояние пассажирских перевозок на территории Гатчинского района находится на низком уровне. Количество аварий, произошедших по вине водителей автобусов, по сравнению с первым полугодием 2021 года значительно возросло.

За шесть месяцев зафиксировано четыре ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, в которых пострадали люди. Два случая – с участием автобусов ООО «Транс-Балт»: наезд на пешехода на остановке общественного транспорта в Верево и столкновение с другим транспортным средством. По второму случаю идет следствие, но предварительно причиной названо нарушение скоростного режима.

Отдел ГИБДД увеличил количество профилактических мероприятий, операция «Автобус» проводится второй раз. Проверено 1378 автобусов. Выявлено 255 нарушений со стороны водителей: 30 управляли автобусом, имеющим технические неисправности, один нарушил правила перевозки детей, 19 вели за рулем за разговоры по телефону без специального устройства, 23 автобуса не прошли техосмотр. За отсутствие техосмотра во время проведения операции с маршрутов ежедневно снималось около пяти автобусов.

Отдельное внимание комиссия заострила на перевозчике ООО «Транс-Балт»: больше всего нарушений выявлено на автобусах, принадлежащих данной компании. За первое полугодие 2022 года 17 должностных лиц ООО «Транс-Балт» привлечено к ответственности. В том числе семь – за выпуск автобусов на маршрут при наличии технических неисправностей. 16 автобусов «Транс-Балт» – без техосмотра. Комиссия постановила направить информационное письмо в областной комитет по транспорту о систематическом нарушении установленных правил перевозки пассажиров компанией «Транс-Балт».

Однако, как заметили сотрудники ГИБДД, после проведения операций «Автобус» количество нарушений начало снижаться. При проведении дальнейшей проверки с маршрута стали снимать уже не пять автобусов, а один-два. Прогресс налицо.

Где «Дети»?

Школьные автобусы соответствуют всем установленным требованиям. Но для участия в каких-либо мероприятиях за пределами Гатчинского района для перевозки детей руководители спортивных секций привлекают сторонние компании, и зачастую автобусы имеют весь комплекс нарушений – от отсутствия техосмотра до наличия технических неисправностей, не говоря уже об отсутствии знака «Дети» и желтого проблескового маячка.

Но зато увеличилось количество разовых уведомлений о перевозке групп детей. За полгода подано 385 уведомлений (в прошлом году – менее сотни), что говорит об увеличении чувства ответственности у родителей и преподавателей. По каждому уведомлению проводится проверка автобуса, недостатки иногда выявляются, но оперативно устраняются.