Гатчинский парк становится платным, но не во все дни и не для всех

В пятницу, 29 июля 2022 года, вступят в силу новые правила посещения Дворцового парка. Вход в парк по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00 будет осуществляться на платной основе. Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей. Входной билет включает посещение павильонов и Берёзового домика. Сохранятся также бесплатные льготные билеты.

Специально для всех жителей Гатчины введён бесплатный сезонный абонемент на свободное посещение во все дни в часы работы парка.

Бесплатный вход также сохраняется для всех категорий посетителей с понедельника по четверг (с 6:00 до 23:00), а также в утренние часы в пятницу и выходные с 6:00 до 10:00 и в вечерние с 20:00 до 23:00.

ПРАВО ЛЬГОТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ (билет по 70 рублей) будут иметь:

1. Учащиеся средних школ и учащиеся дневной формы обучения средних и высших образовательных учреждений Российской Федерации;

2. Лица в возрасте 65 лет и старше;

3. Семьи (2 взрослых и не более 3-х детей в возрасте от 7 до 16 лет).

ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ будут иметь:

1. Участники Великой Отечественной войны;

2. Инвалиды Великой Отечественной войны;

3. Инвалиды боевых действий;

4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

5. Герои Советского Союза;

6. Герои Российской Федерации;

7. Полные кавалеры ордена Славы;

8. Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

9. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;

10. Курсанты военных профессиональных образовательных организаций или военные образовательных организаций высшего образования, обучающиеся в общеобразовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной службе, в том числе учащиеся суворовских, нахимовских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов;

11. Инвалиды I группы, инвалиды-колясочники и одно сопровождающее их лицо;

12. Инвалиды II группы;

13. Дети-инвалиды (до 18 лет) и одно сопровождающее их лицо;

14. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

15. Сотрудники музеев системы Министерства культуры РФ, члены ИКОМ, сотрудники музеев, являющихся членами Союза музеев России;

16. Члены Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области при наличии членского билета с отметкой об уплате членских взносов за текущий период, дети членов Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области по специальным вкладышам с указанием номера членского билета, даты действия при наличии печати и подписи;

17. Сотрудники Санкт-Петербургского унитарного предприятия «Ленинградский Зоологический парк»;

18. Студенты исторических, искусствоведческих и художественных факультетов высших учебных заведений Российской Федерации;

19. Дети в возрасте до 7 лет;

20. Сопровождающие детских групп (2 человека);

21. Члены многодетных семей.

22. Члены ВООПиК,

23. Сотрудники КГИОП Санкт-Петербурга,

24. Сотрудники Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области,

25. Вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ГАТЧИНЫ И МИКРОРАЙОНА «РЕЧНОЙ» с пятницы 15 июля имеют право оформить абонемент для посещения Дворцового парка на весь сезон.

МЕСТА ВЫДАЧИ АБОНЕМЕНТОВ для бесплатного посещения комплекса Дворцового парка музея-заповедника «Гатчина»:

1. Касса на плацу Гатчинского дворца (Красноармейский пр., 1)

2. Кассовый павильон при входе в Гатчинский парк (пр. 25 Октября, 2, к.1)

Время работы касс №1 и №2: с 11:00 до 19:00 со среды по воскресенье.

3. Касса Приоратского дворца (ул. Чкалова, 22А)

4. Касса в Собственном саду (Гатчинский парк)

5. Касса павильона Венеры (Гатчинский парк)

6. Касса Берёзового домика (Гатчинский парк)

Время работы касс №3-6: с 11:00 до 18:00 с понедельника по воскресенье.

Стоимость карты – носителя абонемента для жителей города Гатчины и микрорайона «Речной» – 100 рублей. Без льгот.

Для оформления абонемента необходимо предъявить документ, подтверждающий место жительства (постоянная либо временная регистрация) в городе Гатчине или в микрорайоне «Речной» Большеколпанского сельского поселения.

Как сообщили в ГМЗ «Гатчина», средства, полученные в рамках реализации билетной программы, будут направлены на цели дальнейшего развития музейной территории, восстановление общедоступного парка «Зверинец», воссоздание и реставрацию уникальных объектов – Террасы-пристани, Большого Каменного моста, Чесменского обелиска, павильона Орла, Горбатого моста, Птичника и других.

Напомним, что Дворцовый парк открыт ежедневно с 06:00 до 22:00 (с 1 июня по 31 июля - до 23:00). В парке работают 5 входов:

1) справа от Арсенального каре (Красноармейский пр., 1),

2) у Типографии (пр. 25 Октября, 2),

3) у Берёзовых ворот (ул. Хохлова, 2),

4) возле Дворцовой фермы,

5) ул. Нестерова.





Фото: ГМЗ "Гатчина"