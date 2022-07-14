Как идёт капремонт в Гатчине?

Один из самых проблемных домов расположен в Гатчине на улице Матвеева, 14Б. Это бывший ведомственный типовой двухэтажный дом, граничащий с железной дорогой. В прошлом году на капремонт здесь было очень много справедливых жалоб: недобросовестный подрядчик не справился и исчез, оставив людей замерзать. Жителям обещали максимально быстро найти нового подрядчика. Сейчас крыша есть, фасад сдали. Внешне дом – как игрушка. Ярко желтый, с аккуратными балкончиками.

Ход ремонта мы попросили прокомментировать Дмитрия Жука.

- Дмитрий Иванович, какие виды работ в рамках капремонта были выполнены на Матвеева, 14Б?

- Дом был старый, облезлый, в плесени. Ремонтировался комплексно. Сделали кровлю, фундамент, отопление, электрику, фасад. И по факту дом обрел новую жизнь. Хотя хозяева квартир, конечно, разные. Хотелось бы, чтобы все бережно относились к тому, что сделано. Что касается ремонта и содержания лестничной площадки, уборки двора – эти вопросы жители должны решать сами со своей управляющей компанией.

- Как вы решили вопрос со сменой подрядчика на этом объекте?

- В прошлом году действительно были проблемы: подрядчик ООО «Волга» должен был сделать кровлю, но не справился со своими обязательствами. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области расторг с ним договор. Знамя подхватили проверенные подрядчики и донесли. Что-то успели до нового года, что-то после января.

Работу по кровле выполняло ООО «Мерси», по фасаду – ООО «ОблСервис». Ребята зимой в морозы чистили снег, убирали все, чтобы выполнить работу качественно. И теперь мы видим результат. В доме можно жить и радоваться.

На прошлой неделе приемочная комиссия объект приняла, с небольшими замечаниями. Подрядчик обещает их устранить.

- Сколько объектов всего в капремонте по Гатчинскому району?

- У нас сейчас по Гатчине и району заключены договоры по 89 видам работ на сумму 754 млн рублей, из которых 18 видов работ на сумму 55 млн выполнены и оплачены.

Хочу отметить, что Гатчина очень активно принимает участие в капитальном ремонте. Каждый год гатчинские адреса массово попадают в график работ и выполняются. Причем, уже по новым технологиям и со всеми энергоэффективными программами.

- А как наказали нехорошего подрядчика?

- Нехороший подрядчик – компания «Волга». В первую очередь, мы взыскали назад авансирование и внесли «Волгу» в черный список. Теперь этот подрядчик не имеет права участвовать в аукционах и тендерах по Ленинградской области. Также фондом капремонта усилен контроль за производством работ.

Сейчас все работают в графике. Подрядчики отчитываются ежедневно. Срывов сроков и претензий – нет.

По тому, что сделано в прошлом году, – тоже вопросов нет, эксплуатируется должным образом.

- Спасибо. Будем следить за продолжением капремонта.

Беседовала Татьяна Можаева