Парк Приречный откроют в июле

Благоустройство ведется в рамках проекта «Комфортная городская среда». За эту территорию голосовали люди, и сегодня, несмотря на то, что еще не все готово, народ стремится в новый парк – гулять, загорать, кататься на велосипедах, заниматься спортом. Приречный – настоящая точка притяжения Кобринского.

- Мы стараемся участвовать во всех программах, чтобы поселение развивалось, – говорит глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко. – Парк Приречный победил в ходе голосования по нацпроекту «Комфортная городская среда». Жители давно ждали благоустройства этой территории, и сейчас – строительство еще не закончилось, а там уже полно народу.

В Приречном, помимо прогулочных дорожек, газонов и скамеек будет спортивная площадка с тренажерами, качели-гнездо, волейбольная площадка. Дополнительно сделали футбольное поле: нашли деньги, выровняли площадку, засыпали песком. В дальнейшем поставят ворота и ограждение.

Проект парка выполнил Центр компетенций Ленинградской области. Как рассказал Вячеслав Федорченко, на конкурсе подрядчиков победила организация, которая снизила цену. В итоге на сэкономленные деньги администрация поселения закупила уличную сцену и арт-объект для фотографирования. Объект – не простой, а со смыслом. Поскольку в Кобринском поселении находится и домик няни Пушкина, и усадьба Ганнибала, тематика парка – «У лукоморья дуб зеленый». Декоративный элемент парка – это композиция, где есть и русалка, и кот, и дуб. Дубы будут посажены и вдоль дорожек парка.

Приречный должен быть готов к концу июля – его торжественное открытие планируется в День Кобринского поселения.

Вообще в Кобринском поселении действует адресная программа. В частности, в этой программе – поселок Высокоключевой. Для него разрабатывается Центром компетенций Ленинградской области проект Березовой рощи: там будет детская и спортивная площадка, освещение, дорожки для прогулок и пробежек. Сейчас уже выполнено благоустройство придомовой территории в Суйде (четыре дома) и сквера в Кобринском.

Финансирование благоустройства идет из нескольких источников: федерального, областного и местного бюджетов, а также комитет по агропромышленному комплексу выделяет средства по программе «Современный облик сельских территорий».

В благоустройство Центрального сквера в Кобринском внесли свой вклад и жители – люди собрали пять тысяч рублей. Завод «Юнидан», располагающийся в Кобринском, выделил деньги и за свой счет делает арт-объект для фотозоны.

- В Кобринском очень активные жители и депутаты, глава поселения Наталия Деминенко, – говорит Вячеслав Викторович. – У нас единая команда, и депутаты Законодательного собрания Людмила Тептина и Олег Белов ежегодно выделяют поселению средства на благоустройство. Постоянно проводятся встречи с жителями, на которых выдвигаются разные инициативы. Все включается в план работ. Например, по инициативе жителей поселка Кобринское на месте пустыря сделали новую баскетбольную площадку. Осталось добавить ограждение и разметку.

Все проекты мы разрабатываем в тесном взаимодействии с людьми. Спрашиваем мнение, расставляем приоритеты. Стараемся всем угодить. Потому что в этом и заключается принцип местного самоуправления: сами решили – сами осуществили, изыскав возможность.

Екатерина Дзюба