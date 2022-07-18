Под Гатчиной вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной.
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На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, что воздушное судно теряет управление, судя по всему, из-за ветра. После нескольких оборотов Ми-8 жестко приземляется и падает набок.
По предварительным данным, жертв нет. Причины инцидента установит специальная комиссия.
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