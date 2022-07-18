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Под Гатчиной вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки вертолета Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии под Гатчиной.

Рубрики:  Происшествия

На кадрах, опубликованных РИА Новости,  видно, что воздушное судно теряет управление, судя по всему, из-за ветра. После нескольких оборотов Ми-8 жестко приземляется и падает набок.

По предварительным данным, жертв нет. Причины инцидента установит специальная комиссия.