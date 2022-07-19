Чем пахнет в Гатчине, обсудили на встрече с жителями

Целый блок вопросов был посвящен запаху, отравляющему жизнь гатчинцев. Активистам не согласовали митинг на этот день, но потребность ораторствовать требовала выхода: высказывались с места, комментировали, возмущались.

- Не надо жизненно важный вопрос превращать в политические акции. Наша задача – установить источник и ликвидировать, а не митинговать, – сказала Людмила Нещадим и обрисовала текущую ситуацию.

Первый раз тема неприятного запаха возникла в феврале в соцсетях, потом на личном приеме. Был организован выезд на площадку предприятия «НВ Бункер», где предположительно портят воздух – там ведется перевалка нефтепродуктов. В марте руководству предприятия было рекомендовано принять меры, которые бы минимизировали выбросы. К маю никакой обратной информации от предприятия не поступило, а тем временем администрацию засыпали жалобами: больше тысячи обращений пришло по поводу запаха.

«Бункер» уведомили о прекращении договора аренды, который заключен с «Тепловыми сетями». Сейчас подготовлено исковое заявление в суд о расторжении договора. Предполагается приостановка деятельности предприятия.

Однако за это время было сделано 30 проб воздуха комитетом государственного экологического надзора и 22 пробы – Роспотребнадзором. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Людмила Нещадим подчеркнула, что администрация не дистанцируется от этой проблемы, все структуры – и муниципальные, и региональные включены в этот процесс. По решению губернатора до конца года в Гатчине будет установлен стационарный датчик по систематическому замеру состояния воздуха. Комитет экологического надзора провел опрос, и большинство жителей высказалось за микрорайон Татьянино – там его и установят.

- В ближайшее время мы заключим два договора на проведение обследования состояния воздуха с участием Росгидромета и ждем рекомендации от главного санитарного врача по Ленобласти – в какие организации обращаться для дополнительного мониторинга. На следующий год за муниципальный счет мы планируем установку стационарного оборудования, которое позволит нам накрыть весь город и систематически проверять состояние воздуха, предоставляя результаты для всеобщего доступа, – сказала Людмила Николаевна.

Руководитель отдела муниципального контроля Александр Беляев рассказал, что замеры проводились в разное время суток, в том числе и в момент распространения запаха. Превышения концентрации вредных веществ нет, меркаптана – запаха бытового газа – в воздухе нет. А сам запах, к сожалению, законодательством не регулируется.

Как заметила Людмила Николаевна, в последние две недели лаборатории находились в Гатчине и выезжали по адресам, с которых поступали жалобы, в течение 10 минут, но установить источник на основании замеров не удалось.

- В Гатчине функционирует несколько промзон, где нужно также проводить системный мониторинг. Мы сможем это делать с конца 2023 года, когда будет установлено необходимое количество оборудования, – отметила глава администрации.

Свалка или газ? Идём на запах…

Один из главных подозреваемых – полигон «Новый Свет-Эко». Директор полигона Евгений Дегтярев в очередной раз объяснил, что сейчас строится вторая очередь станции дегазации, которая при рекультивации полигона будет работать еще лет тридцать и отводить газ. Сейчас этот газ сжигается с помощью факельных установок. Фильтры на этих установках стоят.

Евгений Дегтярев отрицает сброс фильтрата в Ижору и уверяет, что полигон подвергается ежечасной проверке:

- Общественность постоянно за нами следит, каждую ночь вокруг полигона стоят машины, они запускают дроны, следят, куда выходит фильтрат. Мониторинг на полигоне серьезный.

Евгений Львович предложил эко-активистам лично посетить мусорный полигон и удостовериться на месте – в любое время.

Жители выразили сомнение в том, что полигон в Новом Свете закроют, как обещали, к 2024 году. Дескать, такие разговоры уже велись, назначались даты – а воз и ныне там. Однако директор полигона выразил уверенность, что на этот раз предприятие действительно отправится на рекультивацию – ведутся серьезные подготовительные работы.

- Наш полигон будет закрыт. По распоряжению губернатора, 1 января 2024 года в Ленинградской области не будет ни одного мусорного полигона, – заявил Евгений Дегтярев.

Активисты поинтересовались, ощущает ли он на своем предприятии запах газа. По словам Евгения Львовича, газом на полигоне не пахнет – пахнет …помойкой. Что, в общем, не удивительно.

Также под подозрением ряд предприятий, работающих в промышленных зонах вокруг Гатчины. В частности, ЛВЖ-701, которое занимается перевалкой топлива. По словам администрации, на предприятии все сделано по проекту, и проходившие проверки замечаний не выявили.

Граждане возмущались, что на землях сельхозназначения работают мусоросжигающие предприятия. Кто посмел выдать им лицензию?

Людмила Нещадим объяснила, что администрация Гатчинского района не наделена полномочиями выдачи разрешительной документации:

- Мы не лицензируем ни один вид деятельности. Мы контролируем и сообщаем в надзорные органы. Ваше обращение по поводу сжигания мусора будет направлено в прокуратуру с просьбой инициировать проверку, поскольку на плановые проверки сейчас, как известно, наложен мораторий.

К сожалению, присутствующим не удалось выслушать комментарии представителей медицины и Роспотребнадзора, поскольку ни тех, ни других в зале не оказалось. Пришлось довольствоваться информацией, что замеры воздуха производятся в соответствии с перечнем, который утвержден федеральным законодательством, но сам перечень вредных веществ, на которые проверяют гатчинский воздух, остался за кадром.

Из зала поступило предложение «идти на запах»: строительство стационарных постов – бессмысленно, вредных веществ они опять не найдут и к источнику зловония не приведут. Примером могут служить неприятные бытовые запахи – хотя бы мест общего пользования, которые жизни и здоровью не угрожают, но отравить существование вполне могут.

Мнения гатчинцев разделились: одни страдают от запаха газа – преимущественно, по ночам, другие чуют помойку. Справедливости ради, надо заметить, что есть еще третья категория – те, кому не пахнет. Жители разных районов города – улиц Рощинской, Киргетова, Радищева, Академика Константинова и даже дачники, соседствующие с промзоной, зловония не ощущают.

В завершение встречи руководители Гатчины Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поблагодарили жителей за то, что нашли возможность прийти и проявить свою гражданскую позицию.

- Спасибо за эмоциональный, горячий, но очень предметный разговор, – сказала Людмила Николаевна. – Общение с жителями всегда дает возможность более оперативно структурировать проблематику и находить те или иные решения. В очередной раз хочу заверить всех, что я как глава администрации всегда признательна за конструктивную и справедливую критику.

Как заметил Виталий Андреевич, только единой командой, сообща мы сможем свершить все – "найти это безобразие и остановить его".

Встречи с руководством города и района будут систематическими – как минимум, раз в квартал.

Екатерина Дзюба