У гатчинских баскетболисток – серебро на «URBAN GAMES»

Программа Игр включила в себя соревнования по пяти видам спорта: баскетболу (дисциплина 3×3), велосипедному спорту, роллер спорту, скейтбордингу, брейкингу, воркауту. За два соревновательных дня спортсмены разыграли 54 комплекта наград.

В этом году участие в соревнованиях приняли более тысячи спортсменов из 40 регионов России. Ленинградскую область в турнире по баскетболу 3х3, в категории 2004 г.р. и моложе, представили две команды девушек: БК «АЭРОДРОМ» и БК «ГАТЧИНА». Обе сформированы из учащихся Гатчинской средней школы № 2 и тренируются под руководством Сергея Юркевича и Юлии Юркевич.

По итогам проведённых встреч БК «АЭРОДРОМ» заняла второе место. В состав команды вошли Милана Шамина, Анжелика Музика, Светлана Юркевич.

Команда БК «ГАТЧИНА стала пятой. В её составе выступали Арина Андрианова, Анна Керн, Екатерина Васильева, Мария Снимщикова.