Ленобласть собирает байкеров на фестиваль

Два дня, 16 и 17 июля, в поселке Сиверский проходил фестиваль «Памяти предков будем достойны!». В этом году он прошел в одиннадцатый раз, а зародился ровно десять лет назад, в год 200-летия Клястицкого сражения. В июле 1812 года в трехдневном сражении под Клястицами в Белоруссии русский генерал Петр Витгенштейн одержал победу над превосходящими силами противника и остановил движение французской армии на Санкт-Петербург. Это была первая крупная победа в Отечественной войне 1812 года, а граф Витгенштейн стал именоваться спасителем Петербурга.