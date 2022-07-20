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Ложки, запонки – и деньги

У пенсионерки из Петербурга обокрали дачу в Гатчинском районе. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

Рубрики:  Криминал

15-го июля в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило заявление от 82-летней жительницы Петербурга. В течение десяти минут к ней в дачный дом в Чаще, в садоводстве «Оредежское», проник неизвестный злоумышленник. Вор похитил позолоченные запонки, мельхиоровые ложки и деньги – 200 тысяч рублей. Ущерб значительный. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 