Новая точка притяжения для туристов: в Ленинградской области открыли экологический маршрут

Это будет один из самых интересных экомаршрутов Ленобласти. Здесь есть павильон для усиления звука «Рупор». Своей широкой частью он обращен в сторону Лужской губы. Плеск волн, шум ветра, шелест травы – все эти звуки слышны все разом и с одинаковой силой.

Можно заглянуть в «Комнату тишины». Это площадка создана внутри природного ландшафта. Вокруг — камышовые заросли, их шелест ограждает от внешнего мира.

Двухъярусная смотровая вышка «Башня»: на первом уровне – укрытие от солнца, дождя или сильного ветра. Второй ярус – открытая площадка с панорамным обзором. Отсюда, с высоты почти восемь метров, можно охватить взглядом практически все ландшафты, которые встречаются на экомаршруте, а еще увидеть сразу и узкую ленту реки Выбья, и широкий простор Финского залива. Среднее время прохождения маршрута – 2 часа.

«Сегодня мы открываем особенный объект, который создан для всех желающих познакомиться с красотами Ленинградской области и убедиться, насколько природа нашего региона разнообразна. Это говорит о том, что мы не только создаем производства, делаем успехи в экономике, но и сохраняем природу, заботимся о том, чтобы появлялись новые точки притяжения для людей. Уверен, что экологический туризм – это хорошая альтернатива заграничным курортам», - отметил, выступая перед собравшимися, депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк.

Он добавил, что в федеральном парламенте особое внимание уделяется экологическому туризму, и в осеннюю сессию планируется представить проект законодательного оформления этой отрасли. «Уверен, что опыт, который есть в Ленинградской области, все наработки региона, могут быть использованы в ходе работы над законодательством», - заключил депутат.

Напомним, это уже 31-я экологическая тропа в Ленинградской области, в перспективе на карте региона их должно стать 47. Особенность экотроп в том, что они проложены так, чтобы не наносить вреда окружающей среде и редким животным. Кургальский заказник славится своим биоразнообразием – здесь обитают 250 видов птиц, произрастают 750 видов растений и 110 видов мхов. 15 видов растений находятся на грани исчезновения. Здесь живут редкие птицы – беркуты, сапсаны, и млекопитающие – серые тюлени, кольчатые нерпы.